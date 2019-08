VIDEO MotoGP | GP Gran Bretagna | la Ducati di Dovizioso prende fuoco! Moto in fiamme dopo

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi della gara. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso cade : A Silverstone si è corso uno spettacolare GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Alex Rins ha vinto grazie a un magistrale sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva riuscendo a beffare il connazionale per appena 13 millesimi, lo spagnolo si è imposto in sella alla sua Suzuki conquistando il secondo sigillo stagionale mentre l’alfiere della Honda è stato sconfitto ancora una volta negli ultimi metri come ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna : Rins-Marquez - ultimo giro da brividi. Che duello per la vittoria - sorpasso all’ultima curva : ultimo giro al fulmicotone tra Alex Rins e Marc Marquez in occasione del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa a Silverstone. duello senza quartiere tra i due spagnoli, il centauro della Suzuki è riuscito a spuntarla per appena 13 millesimi nei confronti dell’alfiere della Honda conquistando così il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto ad Austin. Di seguito il VIDEO dell’ultimo giro tra Alex ...

VIDEO MotoGP - Andrea Dovizioso ha perso la memoria dopo la caduta a Silverstone. Come sta il ducatista? : Andrea Dovizioso ha perso la memoria in seguito alla caduta alla prima curva del GP di Gran Bretagna 2019, il forlivese è stato sorpreso dalla scivolata di Fabio Quartararo ed è volato sopra al francese finendo malamente nella ghiaia. La Ducati ha preso fuoco, la caduta è stata molto brutta e il forlivese ha perso la memoria Come hanno riferito i dottori: si è trattato di una conseguenza della botta patita a Silverstone, fortunatamente il ...

VIDEO MotoGP - Alex Rins : sorpasso cosmico all’ultima curva su Marquez! Vince il GP Gran Bretagna in volata : Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019 grazie a un superlativo sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva del circuito di Silverstone. Il centauro della Suzuki è uscito benissimo e ha aperto il gas riuscendo a beffare l’alfiere della Honda per appena 13 millesimi, perdendo così negli ultimi metri come era già successo due settimane fa in Austria per opera di Andrea Dovizioso. Alex Rins ha raccolto la seconda vittoria ...

MotoGp – Si spengono i semafori a Silverstone - pazzesco incidente tra Dovizioso e Quartararo : la partenza del Gp di Gran Bretagna [VIDEO] : Luci rosse spente, comincia il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone: tutti a caccia di Marc Marquez che scatta in pole Il momento della verità è arrivato, il Gran Premio di Gran Bretagna è pronto a regalare emozioni e spettacolo, con i semafori che si spengono per dare il via a questo elettrizzante appuntamento in programma sul circuito di Silverstone. Marc Marquez scatta in pole davanti a Valentino Rossi e Jack Miller, ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Jack Miller finisce nella ghiaia nel warm-up - lungo del pilota Ducati : Jack Miller si è reso protagonista di un bel lungo durante il warm-up del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Silverstone. Il centauro della Ducati ha commesso un errore ed è finito nella ghiaia ma non è caduto ma è rimasto in sella alla sua moto ed è poi riuscito a tornare in pista senza particolari problemi. Di seguito il VIDEO dell’errore di Jack Miller nel warm-up del GP di Gran Bretagna 2019. VIDEO ...

MotoGp – Valentino Rossi 2° in qualifica a Silverstone : la reazione felice del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi pazzo di gioia: la reazione del Dottore dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp della Gran Bretagna Valentino Rossi ha conquistato oggi una speciale prima fila a Silverstone: il Dottore ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp della Gran Bretagna, alle spalle solo di Marc Marquez, dopo aver effettuato un giro in solitaria nel quale ha tirato proprio il suo rivale della Honda. Un risultato pazzesco che ridona ...

MotoGp – Strette di mano e complimenti : scene da applausi al parco chiuso di Silverstone tra Marquez e Valentino Rossi [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez da applausi al parco chiuso: complimenti e Strette di mano nel post qualifiche britannico Un ultimo giro spettacolare oggi in qualifica a Silverstone: Marc Marquez ha conquistato una fantastica pole position seguendo la scia di Valentino Rossi, che ha chiuso la sessione al secondo posto, davanti a Jack Miller. Una prestazione da applausi per entrambi i piloti che, nonostante le vecchie liti, si sono scambiati ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : modificata la curva 6 - cordolo allungato di circa trenta metri : Novità importanti sul tracciato di Silverstone dove nel weekend si corre il GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. La curva 6 aveva fatto discutere molto durante le prove libere di ieri, inizialmente erano stati tolti anche i tempi di Valentino Rossi e Fabio Quartararo perché erano andati sulla zona pitturata di verde. In seguito alla proteste il cordolo è stato allungato di una trentina di metri in modo da rendere la traiettoria ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP : “Successo a Silverstone? Più facile vinca l’Inter” : Dopo le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP Valentino Rossi si è concesso ai microfoni di Sky Sport. Il secondo posto conquistato alle spalle di Marc Marquez ha rinvigorito le speranze del “Dottore” che, tuttavia, si concede una battuta dal punto di vista calcistico per spiegare che secondo lui è più semplice che la sua Inter vinca lunedì sera contro il Lecce piuttosto che lui domani. Andiamo a sentire le ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Marquez in pole - Valentino Rossi 2° : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019 che si corre a Silverstone. Marc Marquez ha conquistato la pole position grazie a un giro fantasmagorico che gli ha permesso di guadagnare la partenza al palo per la gara di domani ma lo spagnolo non avrà vita facile perché accanto a lui ci sarà Valentino Rossi, oggi strepitoso secondo in sella alla sua Yamaha e pronto a battagliare per ...

MotoGp – Piccole fan crescono : ‘Mini Rossi’ incontra il suo idolo Valentino a Silverstone [FOTO e VIDEO] : Un weekend indimenticabile per la piccola Isobel Carter a Silverstone: la famosissima baby tifosa di Valentino Rossi incontra il suo idolo Isolbel e Leia Carter sono due baby tifose di Valentino Rossi diventate ormai famose grazie ai loro post sui social. Appassionatissime di moto, sono entrambe innamorate del Dottore grazie anche alla passione che il padre ha loro trasmesso. Sui social si chiamano Mini e Tiny Rossi e ormai il loro idolo ...

