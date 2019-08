Spal-Atalanta | che rimonta per Gasperini | “in queste situazioni ci esaltiamo”

Spal-Atalanta 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : Muriel decisivo [FOTO] : Spal-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il match del ‘Mazza’ tra i biancocelesti di Leonardo Semplici e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Queste le pagelle di CalcioWeb al termine della gara. In alto la FOTOGALLERY della sfida. Spal: Berisha 6; Cionek 5.5, Vicari 5.5, Felipe 5.5; D’Alessandro 5, Valoti 6.5, Missiroli 6, Kurtic 5.5, Igor 7; Petagna 7, Di Francesco 7. All. Semplici Atalanta: ...

Spal-Atalanta - gli highlights del match – VIDEO : SPAL-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO highlights Spal Atalanta| Debutto in Serie A per Udinese e Milan in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Spal – Atalanta Continua a leggere su ForzAzzurri: Napoli-Barcellona 1-2: “Creato un camion di palle gol che poteva valere il successo. E di positivo…” VIDEO – De Laurentiis: “Lozano e James Rodriguez? Li seguiamo ...

Spal-Atalanta - Gian Piero Gasperini azzera tutto : obiettivo salvezza : «Abbiamo ambizioni di salvezza, poi pensiamo a tutto il resto. Condivido in pieno le parole del presidente Percassi, condivido il discorso dell' unità, non è un senso di debolezza. Essere umili non vuol dire non essere ambiziosi. Quello che abbiamo fatto lo scorso anno rimane ma si riparte da zero».

Spal-Atalanta - Semplici alla vigilia : le parole del tecnico nerazzurro in conferenza : Esordio in campionato non semplice per la Spal di Leonardo Semplici. I biancazzurri ospiteranno domani la temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini. Queste le parole nella consueta conferenza stampa della vigilia da parte del tecnico Leonardo Semplici. “Non è necessario mettere in evidenza i valori dei nostri avversari. Stesso gruppo da anni, rinforzato con alcuni innesti importanti, per ben figurare in Champions League. Sarà ...

Dove vedere Spal – Atalanta streaming e tv - 1a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere SPAL – Atalanta streaming e tv, 1a giornata Serie A SPAL Atalanta streaming| Ci siamo, torna la Serie A. Debutto in campionato per Gasperini e la sua Atalanta a Ferrara contro la SPAL. Ore 20.45, domenica 25 agosto….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere SPAL – Atalanta streaming e tv, 1a giornata Serie A – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Spal-Atalanta - streaming e tv : dove vedere la 1a giornata di Serie A : dove vedere SPAL – Atalanta streaming e tv, 1a giornata Serie A SPAL Atalanta streaming| Ci siamo, torna la Serie A. Debutto in campionato per Gasperini e la sua Atalanta a Ferrara contro la SPAL. Ore 20.45, domenica 25 agosto. SPAL Atalanta in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, canale 253 o 203. Nonostante sia di sabato sera non sono stati ancora definiti gli orari precisi di divisione tra ...

Calciomercato - colpo di scena in casa Torino : sorprese per Samp e Atalanta - innesto Spal : Il weekend di Calciomercato regala comunque emozioni, sono diverse le trattative delle ultime ore. La Sampdoria ha ceduto all’Hellas Verona il centrocampista Valerio Verre, il comunicato è arrivato direttamente dal club blucerchiato, il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. Operazione in uscita per la Fiorentina. Il club viola comunica in una nota di aver ceduto, a titolo temporaneo, il difensore ...

Calciomercato - le ultime : testa a testa per la difesa dell’Atalanta - scatto della Spal : Si muovono le squadre del campionato di Serie A, ultime ore calde di Calciomercato ed importanti trattative. Alla ricerca di rinforzi la Spal, per Semplici è in arrivo Mehdi Léris, nonostante la retrocessione si è confermato uno dei più positivi per il Chievo, può rimanere in Serie A, i contatti con la Spal hanno avuto esito positivo e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Movimento in casa Atalanta, per la difesa è testa a testa tra ...

Calciomercato - le ultime trattative : cessioni per Atalanta e Spal - sale il prezzo di Pogba : Calciomercato italiano ed estero sempre nel vivo tra indiscrezioni ed ufficialità. Si muovono Atalanta e Spal. I bergamaschi hanno ceduto in prestito al Perugia l’attaccante classe 1999 Christian Capone. Prodotto del settore giovanile nerazzurro, campione nazionale Under 17 nel 2016, e’ reduce da due stagioni a titolo temporaneo al Pescara. I ferraresi hanno invece ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore ...

Calciomercato Spal - D’Alessandro è ufficiale : prestito dall’Atalanta con obbligo di riscatto : Marco D’Alessandro lascia l’Atalanta e firma con la SPAL: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.“powered by Goal”Dopo la salvezza conquistata nell’ultima stagione in Serie A la SPAL interviene sul mercato per puntellare la rosa. Dall’Atalanta arriva Marco D’Alessandro, esterno offensivo duttile capace di giocare in entrambi i lati del campo.Questo il comunicato del club ...

Le notizie del giorno – Il caos stadio della Spal - l’Atalanta gioca a San Siro - le nuove maglie del Genoa : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. caos SULLA stadio della Spal – “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni”. E’ questo il comunicato ...