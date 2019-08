Ciclismo – Giulio Ciccone | foto e messaggio criptico sui social | la madre sta male?

Ciclismo - Giulio Ciccone festeggia la maglia gialla con il rinnovo : allungato il contratto con la Trek : La Trek -Segafredo e Giulio Ciccone hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto , allungato fino al 2021 Non solo la maglia gialla al Tour de France, ma anche il rinnovo per Giulio Ciccone . Il corridore italiano, salito in testa alla classifica generale della Grande Boucle dopo la sesta tappa, ha prolungato fino al 2021 il proprio accordo con la Trek Segafredo. AFP/LaPresse Queste le sue parole: “sono super entusiasta ...

Ciclismo - Campionati italiani 2019 : sarà un duello tra Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone? Ma occhio a Diego Ulissi e Davide Ballerini : Domenica 30 giugno appuntamento classico di inizio estate, ad anticipare il Tour de France: si disputano i Campionati nazionali, con le prove in linea, per il Ciclismo su strada. In programma in Alta Valtaro c’è la gara per il Bel Paese: un percorso davvero durissimo quello in Emilia, che vede un circuito da ripetere dieci volte con addirittura 4000 metri di dislivello. A venir fuori saranno dunque uomini di fondo, magari abituati a ...