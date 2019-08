Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA PER INCIDENTE, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA PER INCIDENTE, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: AL MOMENTO CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASSINO DIREZIONE Roma ANCHE SULLA PONTINA INCIDENTE CON TRAFFINO INTENSO ALTEZZA PORTO BADINO IN ENTRAMBI I SENSI MENTRE SULLA A1 FIRENZE Roma: CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE INCENDIO CON FUMO SUL BIVIO DELLA A1 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI CEPRANO DIREZIONE Roma MENTRE SULLA A1 FIRENZE Roma: CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DAL TERZO CANCELLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AVANTI SULLA STESSA, SEMPRE CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CIMINA ALL’ALTEZZA DI RONCIGLIONE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE S.FRANCESCO D’ASSISI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AV ANTI SEMPRE SULL’AURELIA SEMPRE CODE A TRATTI DA SANTA MARINELLA A SANTA SEVERA NEI DUE SENSI PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA CODE IN DIREZIONE Roma PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE PRESTARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AV ANTI SEMPRE SULL’AURELIA SEMPRE CODE A TRATTI DA SANTA MARINELLA A SANTA SEVERA NEI DUE SENSI PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA CODE IN DIREZIONE Roma PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE PRESTARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA CAPITALE SU VIA DI PARITCA INCIDENTE ALTEZZA CASTEL RomaNO SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA PONTINA IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE SU VIA DOMITIANA CODE TRA SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA CAPITALE SU VIA DI PARITCA INCIDENTE ALTEZZA CASTEL RomaNO SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA PONTINA IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE SU VIA DOMITIANA CODE TRA SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA CAPITALE SULLA A24 Roma-TERAMO, TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA VICOVARO E CARSOLI VERSO TERAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO, A Roma PER LAVORI SULLA METRO A, NELLE NOTTI DEL 23 E 24 AGOSTO VENERDÌ/SABATO E SABATO/DOMENICA LE ULTIME CORSE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA PASSIAMO ALLA Roma-FIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI Roma ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI E ...