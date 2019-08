Seduzione letale film stasera in tv 23 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019)è ilin tv venerdì 232019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Lethal SeductionGENERE: thrillerANNO: 2015REGIA: Nancy Leopardi: Dina Meyer, Caleb Ruminer, Amanda Detmer, Brian Thomas Smith, Tessa Harnetiaux, Sam Lerner, Dominic Burgess, Alexandra Begg, Rick Overton, Robert Maschio, Wes Lagarde, Michelle Gracie, Brian Tyler CohenDURATA: 80 Minutiin tv:Mark, figlio diciottenne di Tanya, vedova e donna molto apprensiva, conosce in un negozio una quarantenne ricca e affascinante, Carissa. Tra i due nasce una passione travolgente. Per il ragazzo si tratta solo di un’avventura estiva, ma per ...

SolelyBlonde : RT @IceVitale: “Nasceva oggi Coco Chanel creatrice del più letale oggetto di seduzione di massa: il tubino nero.” - Carmenrusso_ : RT @marcosalvati: Nasceva oggi Coco Chanel creatrice del più letale oggetto di seduzione di massa: il tubino nero. - EZenzero : RT @marcosalvati: Nasceva oggi Coco Chanel creatrice del più letale oggetto di seduzione di massa: il tubino nero. -