Emergenza climatica | l’Italia e la politica devono fare la loro parte

Siberia in fiamme e non solo - aspettiamo di estinguerci per dichiarare l’Emergenza climatica? : Siamo come dinosauri che guardano il meteorite puntare verso di noi. Alcuni di noi stanno dicendo: “oh, guardate quella bella luce”, o “cos’è quella cosa?”, o “quanto pericoloso può essere davvero?” E molti di noi hanno detto: “non voglio pensarci”, quindi facciamo finta che non ci sia. Un pezzo di Siberia delle dimensioni del Portogallo è appena bruciato, spingendoci ben oltre un altro punto ...

Ambiente : l’Emilia-Romagna dichiara lo stato d’Emergenza climatica : La Regione Emilia-Romagna, con un atto di giunta, ha deliberato la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale “quale assunzione – si legge nel documento – di consapevolezza e responsabilità politica, per il coordinamento e rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico”. Il presidente, Stefano Bonaccini, insieme all’assessore regionale all’Ambiente, Paola ...

Maltempo - la deputata di Forza Italia : “siamo in Emergenza climatica - bisogna intervenire subito” : “La morsa di Maltempo che in queste ore sta attanagliando l’Italia è l’altra faccia della medaglia del riscaldamento globale e del repentino cambiamento climatico. Forti temporali, grandinate e improvvisi nubifragi hanno colpito le regioni centro-settentrionali, provocando tre morti, persone evacuate, e ingenti danni al sistema economico locale. Le immagini che circolano sui social e nei telegiornali mostrano scene apocalittiche”. Così, in una ...

Cambiamenti climatici : il Comune di Genova dichiara lo stato di Emergenza climatica : Il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimita’ l’ordine del giorno che dichiara lo “stato di emergenza climatica e ambientale riconoscendo le responsabilita’ storiche del cambiamento climatico a livello globale”. Nei giorni scorsi anche il consiglio della Regione Liguria aveva approvato lo stesso documento, proposto da Fridays For Future, il movimento nato dall’attivista svedese Greta ...

Da Torino a Siracusa - comuni dichiarano Emergenza climatica. Emissioni - trasporti e verde pubblico : i ‘piani di adattamento’ : “Che il clima stia cambiando rapidamente è un’evidenza, specie per noi torinesi: ormai viviamo periodi caldi di siccità alternati a piogge che creano allagamenti che non siamo in grado di assorbire. Per questo abbiamo accettato anche noi di dichiarare l’emergenza climatica”. Alberto Unia è assessore all’Ambiente di Torino: l’ultima ad essersi aggiunta alla schiera dei comuni italiani che ha dichiarato l’emergenza climatica, approvando ...

Clima - Muroni (Leu) : “Non chiamatelo maltempo : questa è una vera Emergenza climatica” : “Non chiamatelo maltempo: le eccezionali grandinate e il forte vento che hanno devastato le regioni dell’Adriatico e la Grecia insieme al caldo torrido che ha colpito la Sicilia con incendi anche sui lidi sono fenomeni meteorologici estremi dovuti ai mutamenti Climatici in atto. Un governo serio non farebbe passare ulteriore tempo e dichiarerebbe subito lo stato di emergenza Climatica. La crisi Climatica va infatti affrontata con ...

Eccezionali grandinate e trombe d’aria : “Non chiamatelo maltempo : si deve dichiarare subito lo stato di Emergenza climatica” : “Non chiamatelo maltempo: le Eccezionali grandinate e il forte vento che hanno devastato le regioni dell’Adriatico e la Grecia insieme al caldo torrido che ha colpito la Sicilia con incendi anche sui lidi sono fenomeni meteorologici estremi dovuti ai mutamenti climatici in atto. Un governo serio non farebbe passare ulteriore tempo e dichiarerebbe subito lo stato di emergenza climatica“: lo ha dichiarato la deputata LeU Rossella ...

Ambiente : Parigi dichiara lo “stato di Emergenza climatica” : Seguendo l’esempio di altre grandi metropoli del pianeta, di Regno Unito ed Irlanda, anche la città di Parigi ha dichiarato lo “stato di emergenza climatica“: è necessario “mantenere gli obiettivi dell’accordo di Parigi” del dicembre 2015 (Cop21), ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Celia Blauel. Nel documento adottato oggi, il comune di Parigi ha inoltre deciso la creazione di una ...

La Regione Liguria dichiarerà “lo stato di Emergenza climatica e ambientale” : La Regione Liguria dichiarerà “lo stato di emergenza climatica e ambientale riconoscendo le responsabilità storiche del cambiamento climatico a livello globale“: è stato stabilito stamani a Genova in un ordine del giorno approvato all’unanimità per alzata di mano dal Consiglio regionale. Il documento impegna la Giunta Toti ad attuare “interventi di contenimento dell’aumento della temperatura globale” e ...

#EmergenzaClimaticaRoma : consegnate 30.000 firme alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi : “Ringrazio la Sindaca Virginia Raggi e il Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco per aver accolto il nostro appello. La Capitale d’Italia può dare un esempio positivo al Paese che in questi giorni è soffocato da un’ondata di calore senza precedenti. Grazie soprattutto al sostegno delle migliaia di cittadini e di tutti coloro che hanno permesso all’iniziativa di Raggiungere un risultato così straordinario in poche ...

New York dichiara l’Emergenza climatica - è la città USA più grande a farlo : New York dichiara l’emergenza climatica: è la prima volta per una città statunitense con più di un milione di abitanti. Il consiglio comunale ha approvato una disposizione che chiede un’azione immediata per combattere i cambiamenti climatici: oltre a citare studi e ricerche, nel documento si afferma che l’aumento delle temperature è una dimostrazione che il pianeta è troppo caldo per essere “sicuro“. “Gli ...