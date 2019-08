Arbitri | Nicchi e Rizzoli illustreranno le novità 2019 20

Arbitri Serie A - promossi e dismessi per la prossima stagione : Nicchi annuncia novità in sala VAR : Anche per gli Arbitri di Serie A inizierà ad agosto una nuova stagione. Come ogni anno ci sono direttori di gara promossi o dismessi per sopraggiunti limiti d’età. Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì sono i due Arbitri promossi dalla Can B alla Can A per la stagione 2019/2020. dismessi invece Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Per quanto riguarda gli assistenti, promossi in Can A Baccini di ...