Alyssa Milano | Non ero attrezzata per fare la madre | così ho abortito due

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Sapevo di non essereperla, quindi ho scelto di abortire per due volte”, a confessarlo è, attrice divenuta celebre per la sua interpretazione nella serie tv “Streghe”. Lo riporta People.L’artista 46enne, durante l’ultima puntata del suo podcast “: Sorry Not Sorry”, ha dichiarato di aver voluto interrompere due gravidanze più di 25 anni fa. Era il 1993 e laera ventenne: ”È stata una mia scelta. Ed è stata assolutamente giusta per me. Non è stato facile. Non era ciò che volevo, ma era qualcosa di cui avevo bisogno, come accade per la maggior parte delle cure sanitarie”.Oggidi due figli (Elizabella di 4 anni e Milo di 7), nati dall’amore col marito Dave Bugliari. Ai tempi dei due ...

