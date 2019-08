Badminton | Mondiali 2019 | arriva la prima storica vittoria italiana nel parabadminton

Badminton - Mondiali Basilea 2019 : Rosario Maddaloni esce al primo turno nel singolare maschile : Finisce dopo 33′ dal via l’avventura italiana ai Mondiali di Badminton, scattati questa mattina a Basilea, in Svizzera: Rosario Maddaloni, unico azzurro al via della rassegna iridata, viene sconfitto nei trentaduesimi del singolare maschile dall’atleta di Cina Taipei Wang Tzu Wei, che si impone per 21-6 21-16 in un match mai in discussione. Maddaloni, all’ultimo torneo internazionale della carriera, nel giorno della ...

Badminton - Mondiali 2019 : analisi dei tabelloni. I possibili medagliati della rassegna : Scatteranno domani mattina alle ore 9.00 (e ci sarà subito Rosario Maddaloni in campo) i Mondiali di Badminton: naturalmente saranno due i tornei di singolare e tre i tornei di doppio in programma, ovvero maschile, femminile e misto. Tra gli uomini prenota il metallo pregiato l’Indonesia, mentre nel misto è della Cina la coppia da battere, infine tra le donne si potrebbe assistere ad un dominio totale del Giappone. SINGOLARE MASCHILE Il ...

Badminton - Mondiali 2019 : i favoriti dei doppi. Indonesia tra gli uomini - Giappone tra le donne e Cina nel misto prenotano l’oro : A Basilea, in Svizzera, da lunedì 19 a domenica 25 agosto si terranno i Mondiali di Badminton: naturalmente saranno tre i tornei di doppio in programma, ovvero maschile, femminile e misto. Tra gli uomini prenota il metallo pregiato l’Indonesia, mentre nel misto è della Cina la coppia da battere, infine tra le donne si potrebbe assistere ad un dominio totale del Giappone. DOPPIO MASCHILE Una sola grande coppia favorita con tutte le altre ...

Badminton - Mondiali Basilea 2019 : Rosario Maddaloni all’ultima recita in campo internazionale sul palcoscenico più importante : I Mondiali di Badminton che scatteranno lunedì 19 a Basilea, in Svizzera, saranno con tutta probabilità l’ultima recita internazionale di Rosario Maddaloni, che ha annunciato a inizio mese attraverso i suoi profili social il suo addio, nella manifestazione che segnerà la sua 200ma presenza con i colori dell’Italia. ❗❗❗ Ciao Amici oggi vi comunico ufficialmente che ho deciso di terminare ( dopo il mondiale che ...

Badminton - Mondiali 2019 : le favorite del singolare femminile. Akane Yamaguchi testa di serie numero 1 : Si avvicinano i Mondiali di Badminton: da lunedì prossimo a Basilea, in Svizzera, uno dei cinque titoli in palio sarà quello del singolare femminile, che prevede un tabellone a 48, con le 16 teste di serie ammesse direttamente ai sedicesimi. La testa di serie numero 1 è anche la regina del ranking mondiale, la nipponica Akane Yamaguchi. A differenza di quanto visto nel torneo maschile però, il pronostico tra le donne è più aperto. Si profila ...

Badminton - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si terranno da lunedì 19 a domenica 25 agosto i Mondiali di Badminton: a Basilea, in Svizzera, oltre che per le medaglie si lotterà, in tutti i tabelloni, per punti importantissimi in ottica ranking olimpici per la qualificazione a Tokyo 2020, unica via per ottenere i pass a cinque cerchi. Rosario Maddaloni, unico azzurro in gara, scenderà per primo in campo, essendo impegnato nei trentaduesimi del singolare maschile proprio lunedì 19 alle ore ...

Badminton - Mondiali Basilea 2019 : sorteggio durissimo per Rosario Maddaloni nel singolare maschile : Durissima l’urna di Kuala Lumpur, in Indonesia, sede del sorteggio dei Mondiali di Badminton, che si disputeranno in contemporanea con quelli di paraBadminton dal 19 al 25 agosto in unica sede, a Basilea, in Svizzera: Rosario Maddaloni, al suo ultimo torneo internazionale, unico a rappresentare l’Italia in terra elvetica avrà un avversario durissimo da affrontare all’esordio. Nel tabellone di singolare maschile, che avrà il via ...

Badminton : Rosario Maddaloni si ritira. Addio dopo i Mondiali a Basilea : Rosario Maddaloni ha annunciato il suo ritiro dopo i Mondiali 2019 di Badminton, che si terranno a Basilea dal 19 al 25 Agosto. Un annuncio arrivato oggi e che in questo modo mette la parola fine anche sulla corsa olimpica dell’atleta campano, che non parteciperà dunque alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il rappresentante delle Fiamme Oro è stato uno dei grandi rappresentanti del Badminton italiano, vincendo ben sei titoli ai Campionati ...