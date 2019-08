Basket | Mondiali 2019 | Datome e Gallinari debuttano nel Torneo di Shenyang | tornano i big

Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) Mancano meno di due settimane aidiche scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina, l’Italia vuole essere protagonista nell’attesissima rassegna iridata ma le tre sconfitte rimediate neldell’Acropoli contro Serbia, Grecia e Turchia non fanno dormire sonni sereni alla compagine guidata dal CT Meo Sacchetti. Oggi la nostra Nazionale parte per l’Oriente e si avvicinerà sempre più concretamente all’appuntamento più importante dell’anno (che mette in palio anche dei pass olimpici), prima di cimentarsi con le partite che contano davvero gli azzurri scenderanno in campo aper disputare ilAusTiger contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda: un trittico probante per una squadra che deve ancora trovare i giusti automatismi e che non ha ancora preso le misure come è accaduto nell’ultimo fine settimana in terra ...

