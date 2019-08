Meteo Settembre | le previsioni per la prima settimana | alta pressione apripista?

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) La circolazione per i prossimi 20 giorni appare piuttosto dinamica, dalle simulazioni dei maggiori centri di calcolo. Per dinamicità intendiamo un avvicendamento abbastanza vivace di figure bariche sullo scacchiere europeo e mediterraneo. Non un avvicendamento repentino tra cavi d’onda e promontori anticiclonici, essi potranno avere anche rispettivamente una discreta durata, mediamente nell’ordine di 5/6/7 giorni, tuttavia non si configurano longevi, come del resto è fisiologico in questa fase di progressivo cambio stagionale. Secondo i primi dati esaminati, in qualche modo presenti anche nella coda delle corse modellistiche, ma maggiormente estrapolati dallo studio dei parametri teleconnettivi, gli inizi del prossimo mese potrebbero essere contraddistinti da un nuovo avvento dell’con massimi barici proprio tra il Mediterraneo centrale, l’Italia e ...

