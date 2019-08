Usa | trovata a Los Angeles Ghislaine Maxwell | complice di Jeffrey Epstein | era sparita da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) È stata fotografata seduta da sola all’esterno di un fast food mentre, vestita con una felpa celeste e struccata, mangia hamburger e patatine patatine fritte. Così è stata scoperta a Los, considerata ladi, il miliardario che si è suicidato in cella il 10 agosto dopo l’accusa di traffico di minori e abusi sessuali. Insieme avrebbero gestito sia un traffico di minori che un giro di sfruttamento della prostituzione. Gli scatti della 57enne, sono stati pubblicati in esclusiva dal New York Post. Sul tavolo anche un libro inchiesta sulla Cia: “The Book of Honor: The Secret Lives and Deaths of Cia Operatives”. Sorpresa dal fotografo,avrebbe commentato: “Bene immagino che questa sia l’ultima volta che mangerò qui”. La donna erada mesi da Manhattan e si pensava fosse tornata a Londra. ...

