Calciomercato Roma | arriva l’ufficialità | acquistato Mert Cerin

Calciomercato Roma - ufficiale : Nzonzi al Galatasaray : Calciomercato Roma, arriva anche l’ufficialità: Steven Nzonzi è un nuovo calciatore del Galatasaray. Il comunicato del club giallorosso sul proprio sito ufficiale. “L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Steven Nzonzi al Galatasaray. L’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del club turco, per estendere il prestito fino al 30 giugno ...

Calciomercato Roma News/ Si allontana anche Daniele Rugani - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News. Ultime notizie, il difensore centrale della Juventus non si sarebbe convinto della proposta formulata dai giallorossi.

Calciomercato Roma NEWS/ Nuovo stop per Lovren - i dettagli - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS. Ultime notizie, il difensore centrale del Liverpool potrebbe non arrivare dopo l'avvicinamento delle scorse ore.

Calciomercato Roma News/ Ag.Olsen : 'Ecco di chi è la colpa - ora...' - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News. Ultime notizie, il procuratore del portiere svedese ha provato a fare un po' di chiarezza dopo il mancato passaggio al Montpellier.

Calciomercato Serie A - le ultime : difensori per Roma e Sassuolo - possibile ritorno di Kalinic in Italia : Calciomercato – Si avvicini sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l’affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirligi. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca, distinguendosi come ...

Calciomercato Roma NEWS/ E' fatta per il turco Cetin : 3 - 5 milioni! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS. Ultime notizie, arriva il turco Cetin, rinforzo per la difesa. Fonseca blocca la cessione di Antonucci

Calciomercato - le ultime : altro rinnovo in casa Roma - il Parma tenta il colpaccio - nuovo nome per il Bologna : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, nemmeno a Ferragosto. Ecco allora arrivare le notizie delle ultime ore. Dopo il rinnovo di Zaniolo, la Roma ha annunciato quello di Cengiz Under. “Abbiamo voluto fortemente questo rinnovo perché riteniamo Cengiz un talento puro”, ha dichiarato il ds della Roma Gianluca Petrachi. “Siamo sicuri che nei prossimi anni porterà un grande contributo tecnico alla squadra, esprimendo al ...

Calciomercato Roma NEWS/ Nicolò Zaniolo rinnova fino al 2024 - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: la società cerca ancora un difensore e Petrachi ha messo nel mirino Lovren. Sembrano sfumati Rugani e Higuain.

Calciomercato Roma News/ Sempre più Lovren - Higuain è lontano - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: la società cerca ancora un difensore e Petrachi ha messo nel mirino Lovren. Sembrano sfumati Rugani e Higuain.

Calciomercato 14 agosto : Roma - mistero Icardi - Rugani più lontano. Juve - Dybala verso il PSG. Atalanta - spunta Sturridge : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 14 agosto. JuveNTUS– Dopo un’ottima campagna acquisti, tiene banco il capitolo cessioni. 5-6 cessioni in arrivo. Grana Perin, il Monaco sembrerebbe essersi tirato indietro. Manzkukic potrebbe aprire al Bayern Monaco, mentre Khedira viaggia spedito verso la conferma. mistero Icardi: l’attaccante argentino sarebbe ad un passo […] L'articolo Calciomercato 14 ...

Calciomercato 12 agosto : Roma-Rugani - stretta finale. Juve - addio Dybala. Inter-Dzeko - ci siamo : Calciomercato 12 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 12 agosto. ROMA– stretta finale per Rugani. Come riportato da “Alfredo Pedullà”, il difensore bianconero avrebbe già trovato l’accordo con il club giallorosso e l’affare potrebbe concretizzarsi nel giro dei prossimi giorni. JuveNTUS– 6 esuberi e mercato cessioni ancora nel vivo. Restano in bilico le […] L'articolo Calciomercato 12 agosto: ...

Calciomercato Roma - Nzonzi via : il centrocampista è vicino al Galatasaray : Calciomercato Roma, i giallorossi si apprestano a salutare il centrocampista Nzonzi. Dopo un solo anno nella capitale, infatti, il calciatore è pronto a trasferirsi al Galatasaray. Formula dell’operazione prestito secco, con ingaggio pagato interamente dai turchi e possibilità di rinnovo prestito di un altro anno. Passaggio che si può ormai dare per fatto, atteso soltanto l’annuncio. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play ...

Calciomercato Roma NEWS/ Nzonzi a un passo dal Galatasaray! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: per sostituire Dzeko, Icardi unico nome possibile? Nzonzi verso la Turchia...

Calciomercato Inter – La Roma blinda Dzeko : via solo per Icardi! E il tempo stringe… : Si complica l’affare Dzeko-Inter: la Roma non ha intenzione di cedere il suo giocatore per un’offerta che comprenda solo soldi. Il bosniaco vestirà di nerazzurro solo in cambio di Icardi Edin Dzeko all’Inter sembrava una formalià. Il bosniaco aveva mostrato la volontà di trasferirsi, la Roma aveva dato l’ok e l’Inter aveva trovato subito l’accordo su stipendio e cartellino del giocatore. I 20 milioni richiesti dalla Roma però sono sembrati ...