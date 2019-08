Bitter Sweet – Ingredienti d’amore | Can Yaman stupisce tutti | il VIDEO

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 16 agosto 2019) Candifelice al mare: ilin dolce compagnia Sorridente, rilassato e decisamente a suo agio, Canha postato unsu Instagram in cui fa il bagno con un cagnolino. Nel filmato visibile in basso, l’attore did’amore è trainato da un seabob come ha scritto lui stesso nei commenti, e porta con se un simpatico Maltese bianco. Ferit disi è concesso una giornata di relax al mare e nel teneromostra l’acqua blu, le montagne all’orizzonte e le barche, oltre al suo dolce compagno di viaggio a quattro zampe. In questi giorni l’attore è stato protagonista in Turchia dove è stata mandata in onda la serie tv Erkenci Kus che si è conclusa poco fa. Non è escluso che presto anche questa nuova soap opera possa approdare in Italia, considerando il successo di– ...

GiadalaPiada : Sono talmente fissata con Bitter Sweet che dalle 14:45 circa alle 16:35 non riesco più a fare nulla ?? Il mio corpo… - _MinutForMinut : #bittersweet Io così?? questa mattina quando mi sono svegliata, ho realizzato che è il mio compleanno e ho ricordat… - falchetta29 : @parisellapatri3 @nonnoalpino @ItalyCan A me erkenci kus è piaciuto tantissimo ma quando guardo bitter sweet non sm… -