Soluzione Giorgetti | Voto a ottobre o governo elettorale anti-Iva

(Di giovedì 15 agosto 2019) “Noi pensiamo ancora che possa prevalere il buon senso. Che ci siano le condizioni per andare alentro il 27. Che unsi insedi anche un mese dopo, a fine novembre, e appronti una manovra, intanto per congelare l’Iva. Lo ha già fatto Gentiloni nel 2017”. Così il sottosegretario leghista Giancarlo, in un’intervista a Repubblica in cui aggiunge che poi serviranno misure politiche, concrete. E su quelle “abbiamo già le idee chiare”.L’alternativa alle elezioni in autunno? Secondo“a quel punto la cosa quasi inevitabile è che si insedi unfino ale che presenti un bilancio a legislazione vigente, come si dice in gergo. E poi un decreto a fine anno con misure in vigore da gennaio: a cominciare dalla sterilizzazione dell’aumento dell’Iva, ...

