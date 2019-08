Greta Thunberg | la partenza in barca a vela per raggiungere il summit Onu a New York

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2019) L’attivista svedeseè salpata ieri per la traversata dell’Oceano in. Un viaggio conPlymouth, in Inghilterra, e destinazione New, dove il 23 settembre si terrà ildelle Nazioni Unite. La 16enne è a bordo dell’imzione di Pierre Casiraghi assieme a suo padre, Svante, a un documentarista e agli skipper. “So che ci saranno persone che cercheranno di temporeggiare sul problema del clima e che faranno di tutto per spostare il focus della discussione su qualcos’altro, ma non me ne preoccupo”, ha dettoprima di partire. L'articolo, lainperilOnu a New: “Non va spostato il focus, è importante l’ambiente” proviene da Il Fatto Quotidiano.

