Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019) “Devo dire che l'anno appena trascorso e proprio in consegueza del crollo del Morandi ha fatto sì che tante più amministrazioni si siano date da fare e abbiano investito molto di più in controlli e manutenzione. In quest'anno rispetto agli anni precedenti”. Settimo Martinello è il direttore generale di 4 Emme, società di Bolzano con sedi in sedici città, che si occupa di ispezioni e verifiche sullo stato dei. Necirca 50 mila. L'anno scorso in un intervista all'Agi subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova aveva detto che ini “non sono a rischio crollo, ma se non si interviene, crolleranno. Andranno giù tutti”. Da quel che lei dice, laè allora migliorata da un anno a questa parte… "Autostrade, in particolare, e le autostrade tutte si sono date molto da fare. Perché avevano i mezzi e il dovere di farlo. Perché se lei avesse la pazienza ...

Agenzia_Italia : La situazione di ponti e viadotti in Italia spiegata da chi li controlla #PonteMorandi #14agosto - vinnix63 : RT @Agenzia_Italia: La situazione di ponti e viadotti in Italia spiegata da chi li controlla #PonteMorandi #14agosto - DIANAELISABETTA : RT @Agenzia_Italia: La situazione di ponti e viadotti in Italia spiegata da chi li controlla #PonteMorandi #14agosto -