Blood & Treasure su Rai 2 gli ultimi due episodi mercoledì 14 agosto

Blood & Treasure su Rai 2 in seconda serata - anticipazioni di mercoledì 7 agosto : Blood & Treasure su Rai 2 mercoledì 7 agosto le anticipazioni degli episodi 10 e 11 A brevissima distanza dagli Stati Uniti, prosegue su Rai 2 la prima stagione di Blood & Treasure la serie action ambientata per lo più a Roma con al centro una coppia formata da una ladra di origini egiziane e un ex agente FBI esperto di antichità che vanno alla ricerca delle tombe perdute di Antonio e Cleopatra. La serie è stata rinnovata per una seconda ...

Blood & Treasure gli episodi di mercoledì 31 luglio su Rai 2 - anticipazioni : Blood & Treasure anticipazioni episodi 8 e 9 della prima stagione su Rai 2 mercoledì 31 luglio in seconda serata mercoledì 31 luglio altri due episodi della prima stagione di Blood & Treasure la serie d’avventura dell’estate CBS già rinnovata per una seconda stagione e che si concluderà negli Stati Uniti il prossimo 6 agosto. episodio 1×08 The Launchbox of Cleopatra Il padre di Danny, ex criminale, sta per morire. Per ...

Blood & Treasure anticipazioni episodi di mercoledì 24 luglio : Blood and Treasure anticipazioni episodi 6 e 7 in seconda serata su Rai 2Proseguono le avventure dell’archeologo e della ladra di Blood & Treasure a caccia della tomba perduta di Cleopatra. L’appuntamento con la serie è in seconda serata su Rai 2 in prima tv assoluta e a brevissima distanza dagli Stati Uniti basta considerare che il settimo episodio è stato trasmesso da CBS lo scorso 2 luglio.La serie, che Rai 2 aveva provato a ...

Elementary 7 sostituisce Blood & Treasure su Rai2 - dal 17 luglio cambio di programmazione dopo il flop di ascolti : La programmazione di Blood & Treasure su Rai2, partita mercoledì 10 luglio in prima serata, continua ma con una nuova collocazione oraria, a partire dalle 22:55. Al suo posto arrivano i nuovi episodi di Elementary 7. La serie estiva di CBS, che pure negli Usa è stata appena rinnovata per una seconda stagione, non ha ottenuto il riscontro sperato al suo debutto su Rai2, in prima visione assoluta per l'Italia: nonostante due episodi ...

Blood & Treasure - gli episodi in onda su Rai 2 mercoledì 17 luglio : Blood & Treasure, anticipazioni episodi 4 e 5 in onda mercoledì 17 luglio su Rai 2Dopo lo scarso riscontro del primo appuntamento in prima serata, la serie d’azione e avventura dell’estate CBS (già rinnovata in patria per una seconda stagione) Blood & Treasure slitta in seconda serata, subito dopo gli episodi inediti di Elementary. L’azzardo di Rai 2 di portarla a breve distanza dagli Stati Uniti non ha intercettato il ...

Raidue sospende Streghe e lo rimanda a settembre; Blood & Treasure in seconda serata : Il potere del Trio su Raidue, questa volte, non è bastato. Stiamo parlando di Streghe, ovvero il reboot della popolare serie tv trasmesso negli anni Duemila proprio da Raidue, che non è riuscita a conquistare il pubblico tanto quanto lo show originale.Chi si è sintonizzato per vedere i nuovi episodi, domenica scorsa, si sarà accorto che al posto delle tre giovani protagoniste alle prese con demoni e sortilegi c'erano i soliti noti agenti di ...

I flop di Streghe e Blood & Treasure su Rai 2 : quando torneranno in onda? : I flop di Blood & Treasure e Streghe su Rai 2, la prima spostata in seconda serata su Rai 2. Streghe torna in onda a settembre. Arriva Elementary 7Quest’estate la tv in chiaro si contraddistingue per la quantità di serie tv in onda in prima serata, da Manifest e Riviera su Canale 5, a Streghe e Blood & Treasure su Rai 2, alla Chicago Week su Italia 1. Per Rai 2 però i risultati delle due serie tv trasmesse non sono stati ...

Blood & Treasure : al via su Rai2 la nuova serie CBS con Matt Barr e Sofia Pernas : Blood & Treasure (foto: Philippe Antonello) L’estate di Rai2 prosegue nel segno delle novità. Dopo le “nuove” Streghe, accolte tiepidamente da una media di appena 688.000 spettatori (4.2% di share), la rete diretta da Carlo Freccero propone da questa sera in prima visione tv alle 21,20 le avventure di Blood & Treasure. La serie, prodotta da CBS in associazione con Propagate Content, ha per protagonisti Danny McNamara e Lexi Vaziri, ...

Blood & Treasure : trama - cast e anticipazioni della serie tv su Rai 2 : Blood & Treasure: trama, cast e anticipazioni della serie tv su Rai 2 Stasera 10 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Blood & Treasure. La fiction statunitense, ideata da Matthew Federman e Stephen Scaia, finalmente debutta anche in Italia. La prima stagione della serie televisiva segue le avventure di un brillante esperto di antichità e una scaltra ladra d’arte con vite e caratteri molto diversi. I due però ...

Blood & Treasure arriva su Rai2 quest’estate e ottiene il rinnovo per la seconda stagione : Blood & Treasure è stata rinnovata da CBS per una seconda stagione: la serie d'avventura del palinsesto estivo dell'emittente americana ha ottenuto la promozione per un ulteriore capitolo, che racconterà nuove missioni dei protagonisti Danny McNamara (Matt Barr) e Lexi Vaziri (Sofia Pernas). La prima stagione, composta da 13 episodi, ha debuttato nel maggio 2019 su CBS e poco più di un mese dopo la première ha già ottenuto il rinnovo: ...