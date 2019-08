Milano | turista 14enne molestata in stazione centrale mentre era con la madre | 30enne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Unaamericana di 14 anni è statasi trovava con laalladi. Unsenza fissa dimora di origine turche, poi fermato per violenza sessuale, le ha palpeggiato le parti intime.Today, che riporta la notizia, riferisce che il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 della mattina di lunedì 12 agosto nella galleria dei Mosaici. La ragazzina era in vacanza nel capoluogo lombardo con entrambi i genitori. Ilha aspettato che larestasse sola con lain padre andava alla toilette, poi si è avvicinato e ha iniziato a palpeggiarla. Prima le ha toccato con insistenza il sedere, lasciandola spiazzata e immobile. Lainvece si è messa ad urlare, costringendo il molestatore a desistere. L’uomo era poi rimasto nei paraggi continuando a fissare la, fino a quandoe figlia non sono state raggiunte ...

