Plants Vs Zombies | Battle for Neighborville | EA registra il trademark in Europa

Need for Speed e Plants Vs Zombies - nuovi capitoli in arrivo quest'anno : Electronic Arts ha confermato durante la sua conference call l'arrivo di due nuovi capitoli di Plants vs Zombies e Need For Speed, che verranno pubblicati entro quest'anno.Il publisher non ha annunciato nessuna data di uscita precisa, ma i due giochi potrebbero venire pubblicati verso la fine dell'anno, in concomitanza con l'arrivo sugli scaffali di Star Wars Jedi: Fallen Order.Al contrario, NBA Live 2020 non verrà pubblicato più nel solito ...

EA starebbe dando il via a dei playtest per un nuovo shooter Plants vs. Zombies : Alcune e-mail trapelate su Reddit e ResetEra avrebbero rivelato che Electronic Arts è pronta a un nuovo sparatutto Plants vs. Zombies. Da non confondere con il gioco per mobile recentemente annunciato, Plants vs. Zombies 3, il titolo in uscita avrebbe come nome in codice Picnic e sarebbe sviluppato dal team di Plants vs. Zombies: Garden Warfare.Le e-mail, che dovevano rimanere confidenziali, riportano l'invito alla fase closed alpha:"Partecipa ...

EA annuncia Plants VS ZOMBIES 3 per Android : PopCap Games è entusiasta di annunciare che PLANTS vs. ZOMBIES 3 è in fase di realizzazione! Il team di sviluppo è alla ricerca del vostro aiuto per rendere questa favolosa esperienza di combattimento con gli zombi ancora più divertente. PLANTS VS ZOMBIES 3 arriva a sorpresa su Android A partire da oggi, è disponibile una pre-Alpha giocabile di PvZ 3 su Google Play Store. Durante la pre-Alpha, potresti ...

Plants vs. Zombies 3 esiste attualmente in una versione pre-alpha : Come un fulmine a ciel sereno, EA ha confermato l'esistenza di una build in pre-alpha di Plants vs Zombies 3, giocabile solo da un numero ristretto di persone.Ulteriore conferma arriva dal Play Store americano che sta al momento pubblicizzando il gioco per determinati utenti, le immagini mostrano i personaggi (piante e zombie) che ormai tutti i fan della serie conoscono."In questa piantastica pre-alpha dobrete aspettarvi vari bug ed altri ...