Il primo live album dei Ramones festeggia il suo 40esimo anniversario

LIVE Italia-Australia 0-1 volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : primo parziale per gli oceanici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Smith penetra nel muro a tre dell’Italia. 4-1 Esce la battuta di Weir. 3-1 Attacco lungo. Zaytsev viene contenuto dalla difesa, poi diagonale di Smith. 3-0 Muro di Piano su Smith, gli azzurri provano a ridestarsi. 2-0 Finalmente una buona difesa, poi Zaytsev a segno. 1-0 Si riparte con un attacco di Juantorena. 21.45 Gli azzurri hanno patito oltremisura in ricezione le battute ...

LIVE Italia-Australia volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-5 - primo break per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Troppo tenera la battuta di Giannelli, nessun problema per Walker in parallela. 15-14 primo tempo di Piano. 14-14 Diagonale di Walker in campo. 14-13 Ed eccolo finalmente il primo muro, Piano stampa Williams. 13-13 Esce la battuta di Smith. Siamo inesistenti a muro e non incisivi al servizio. 12-13 Mani fuori di Smith, attenzione perché l’Australia ci crede…. 12-12 Mani fuori ...

LIVE Italia-Venezuela basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 20-14 dopo il primo quarto - dopo un avvio non troppo entusiasmante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-18 Tessitori piazza un tiro libero. 20-18 Accorcia ancora Carrera. 20-16 Difesa statica degli azzurri, punita dalla squadra sudamericana. FINISCE IL primo quarto 20-14 2/2 per Della Valle dalla linea della carità. 18-14 Carrera accorcia dall’arco. 18-11 Filloy!!! Altra tripla! 15-11 Biligha! Che uso del piede perno! Allunga l’Italia. 13-11 Azione fotocopia, Abass ...

Premier League - il Liverpool parte con un poker : pratica Norwich archiviata già nel primo tempo : Quattro reti segnate tutte nel primo tempo per i Reds, che non lasciano scampo al Norwich al debutto nella nuova stagione di Premier League Il Liverpool comincia alla grande la nuova stagione di Premier League, la squadra di Klopp stende senza problemi il Norwich chiudendo la pratica già dopo quarantacinque minuti. I padroni di casa passano in vantaggio dopo sette minuti grazie all’autorete di Hanley, seguita prima del ventesimo dal ...

LIVE Italia-Russia 40-32 basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : primo tempo solido degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-32 ABASS CONCLUDE IL primo tempo CON LA TERZA SCHIACCIATA DELLA SUA PARTITA!! 38-32 8” al termine del primo tempo e time-out per coach Sacchetti. 38-32 Uno su due per lui. 38-31 Kurbanov si guadagna un fallo e due liberi. 38-31 SECONDA SCHIACCIATA DEL MATCH PER ABASS! 36-31 1′ alla fine, Gentile lascia il campo a Sacchetti. 36-31 Va a segno Gentile dalla lunetta. 33-31 Kurbanov ...

LIVE Italia-Camerun volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA. Azzurri subito avanti nel primo set : 13-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-12 Juantorneaaaaa!!! La free ball per l’Italia e p’attacco da zona 4 sulle ani del muro 16-12 Mano out millimetrico da seconda linea di Zaytsev 15-12 In rete la battuta di Lanza. Italia fallosa al servizio 15-11 Non perfetta ma efficace la palla di seconda intenzione di Giannelli 14-11 Out il servizio di Zaytsev 14-10 Palla vagante sulla rete dopo il muro dell’Italia e ...

LIVE Italia-Russia 22-7 basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : primo quarto enciclopedico per gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:11 Si rientra in campo, inizia il secondo quarto con il possesso russo. 21:08 Finisce qui un primo quarto enciclopedico per gli azzurri! 22-7 TRIPLAAAAAAAAA DI ABASS!!! 19-7 Fallo di sfondamento per Tessitori, che va in panchina (già tre falli per lui). 19-7 0 su 2 di Antonov! 19-7 Ancora un fallo di Tessitori, saranno liberi per Antonov. 19-7 Uno su due ai liberi per Bolomboy. 19-6 Fallo ...

Diretta Motogp/ Prove libere live Fp1 : primo squillo di Marquez! - GP Austria 2019 - : Diretta Motogp Prove libere FP1 e FP2 live GP Austria 2019 Zeltweg: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Red Bull Ring, oggi venerdì 9 agosto,.

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 31-10 alla fine del primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-20 Due su due ai liberi per Biligha. 43-20 Tripla di D’Almeida. 43-17 A segno anche Ricci e Biligha. 39-17 Schiacciata di Youssoupha Ndoye e canestro di Babacar Touré. 39-13 Transazione e schiacciata di Abass! 37-13 Tripla anche per Aradori! 34-13 Tripla di Lamine Sambe, risponde sempre da tre Luca Vitali! 31-10 Clamorosa rovesciata di Luca Vitali allo scadere di un primo quarto ...

LIVE Italia-Senegal basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : in corso il primo quarto - azzurri avanti 10-2! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-2 Gentile in penetrazione! 10-2 Tripla di Hackett! Timeout Senegal. 7-2 Gentile per Hackett che va a bersaglio da sotto. 5-2 Tripla di Della Valle! 2-2 Pareggia subito il Senegal con Babacar Touré. 2-0 Canestro da fuori di Hackett! 20.32 Hackett, Della Valle, Gentile, Brooks, Biligha: questo lo starting five azzurro! Iniziata la partita! 20.28 Tutto è pronto per la palla a due! 20.25 I ...

LIVE Italia-Olanda 1-0 volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 25-23 il primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Esce la battuta di De Kruijf. 2-1 Scambio infinito, lo chiude Buijs con un diagonale chirurgico. 2-0 Difesa di Bosetti e contrattacco di Sylla. Che sia la svolta per loro. 1-0 Si riparte con un primo tempo di Folie. 21.50 12 punti (su 25…) per Paola Egonu nel primo set. Solo 2 per Sylla, 0 per Bosetti. Serve un deciso cambio di marcia da parte delle nostre schiacciatrici, altrimenti ...

LIVE Italia-Olanda volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 16-15 - primo set punto a punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-17 MUROOOOOOOOOOOOOOO!!!! Stampata De Kruijf da Folie! 20-17 Egonu viene difesa, ma al secondo tentativo va a segno con un morbido pallonetto. 19-17 Sempre la solita De Kruijf toglie le castagne dal fuoco all’Olanda. 19-16 Daalderop attacca in rete, in precedenza difesa pazzesca di De Gennaro. Time-out Olanda. Sylla è una furia, continua a gridare ed incitare tutte le compagne di ...

LIVE Camila Giorgi-Pegula - Finale Wta Washington 2019 in DIRETTA : 2-6 0-1 - l’americana vince agevolmente il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Fuori di un nulla il rovescio di Giorgi. Pegula vince un game importante. A-40 Pegula sfonda con il dritto. 40-40 NOOOO! Bruttissimo rovescio dell’azzurra in corridoio. 30-40 PALLA BREAK PER Camila! 30-30 Finalmente un bel dritto vincente. 30-15 Ennesima risposta sbagliata dall’azzurra. 0-1 ECCO UN ALTRO BREAK! Ennesimo errore di Giorgi. 15-40 Due palle break per Giorgi. ...

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live score : al via il primo incontro! - 1turno - : RISULTATI COPPA ITALIA: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 4 agosto e valide per il 1turno preliminare.