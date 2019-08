Salute | allarme ghiaccio | quello che usiamo tutti i giorni è a rischio contaminazione per

“Non mangiatelo”. L’allarme del Ministero della Salute : rischio salmonella : C’è un nuovo allarme che arriva direttamente dal Ministero della Salute. Tramite il proprio sito ufficiale ha infatti diramato un avviso di richiama, proprio questo pomeriggio, riguardante un lotto di salame campagnolo a marchio Salumi Pasini. Il rischio microbiologico è quello legato alla salmonella. Subito è scattato il tam tam mediatico e sono stati informati consumatori e rivenditori con l’avviso che era già apparso sul sito della Carrefour. ...

Allarme microplastiche nell’acqua - i processi di trattamento le scompongono in nanoplastiche : minaccia per la Salute umana : Bluewater, leader mondiale nelle tecnologie e soluzioni di purificazione dell’acqua, chiede nuove e urgenti strategie per affrontare l’inquinamento da plastica dopo che uno studio del Regno Unito ha svelato che i processi di trattamento dell’acqua aggravano la scomposizione delle microplastiche in nanoplastiche. Lo studio di un team del Deakin’s Institute for Frontier Materials (IFM) in collaborazione con la Surrey University del Regno Unito ...

Virus West Nile - è allarme anche in Italia : attenzione alle zanzare - i consigli del Ministero della Salute : Alcune specie di zanzara, anche in Italia, possono trasmettere malattie. Il Virus West Nile, ad esempio, viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare del genere Culex, comuni nel nostro territorio. anche se l’80% delle persone che contraggono l’infezione non sviluppa alcun sintomo, in rari casi si può manifestare una forma neurologica grave, a volte mortale, soprattutto negli anziani e nelle persone con disturbi immunitari. Lo ...

Caldo - l’allarme del Ministero della Salute : domani bollino rosso in 5 città italiane e giovedì sarà peggio : domani bollino rosso in 5 città italiane. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso online dal Ministero della Salute, domani – 24 luglio – si prospetta una giornata da allerta di livello 3 (‘bollino rosso’) a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino. Sempre domani l’allerta di livello 2 (‘bollino arancione’) è stata emanata per Bologna, Frosinone, Genova, Milano, Pescara Rieti, ...

Il caldo aumenta la mortalità - l’allarme del Ministero della Salute : attenzione ai sintomi legati a cuore e polmoni : Il caldo estremo peggiora i sintomi di diverse malattie e aumenta in media del 20% la mortalità per ogni tipo di causa. A mettere in guardia è il Ministero della Salute, che ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo sulla Salute. Le elevate temperature aumentano la disidratazione e la dilatazione dei vasi sanguigni, con una serie di conseguenze su tutto il corpo. In persone sane, ricorda il documento, ...

Rischio salmonella - ritirato salame dai supermercati : l’allarme del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo, in via precauzionale, di Bocconcini di salame, marchio Azzocchi Roberto. Il lotto di produzione interessato dal richiamo è indicato con il codice 26 LSS, data di scadenza 12/11/2019. Si tratta di unità di vendita da 200 grammi conservati sottovuoto. Il ritiro è stato avviato per possibile Rischio microbiologico, a causa della presenza di salmonella risultata a seguito di specifici controlli. ...

Caffè - l'allarme su cialde e capsule : "Cosa rilasciano nell'acqua". Ricerca scientifica - Salute a rischio : Nella guerra tra moka e cialde di Caffè stanno vincendo le seconde, ma a che prezzo per la salute? I ritmi di vita sempre più frenetici hanno nel tempo portato gli italiani a cambiare le proprie abitudini e così, non disposti a rinunciare ai nostri vizi, abbiamo progressivamente abbandonato la strad

Sting annulla due concerti per malattia - fan in allarme per la sua Salute : Desta preoccupazioni la salute di Sting. L’artista infatti, dopo aver annullato il concerto al Jazz Festival di Gand, in Belgio, ha dovuto rinunciare anche alla data di Monaco di Baviera prevista per il 10 luglio. La causa è una non meglio precisata “malattia” che sta tenendo i fan con il fiato sospeso in attesa di sapere davvero come stia il musicista. Cancellati i concerti di Sting in Belgio e in Germania Inizialmente sul ...

Emergenza rifiuti : “L’immondizia invade Roma - Reggio Calabria - Cagliari e Napoli - è allarme per la Salute” : “Dilaga nel Paese l’Emergenza rifiuti che, con il caldo, assume sempre più i caratteri anche di un’Emergenza sanitaria. Non solo la Capitale, ma Reggio Calabria, Cagliari, la periferia di Napoli (solo per citarne alcuni): i cumuli di immondizia invadono marciapiedi e carreggiate, ma soprattutto emanano esalazioni maleodoranti e generano proliferazioni batteriche capaci di danneggiare la salute fisica e psichica dei cittadini. Il disagio ...

Meteo - Caldo africano : “allarme rosso” in numerose città oggi e domani - l’ELENCO del Ministero della Salute : Tra oggi e domani il picco previsto dell’ondata di Caldo africano che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna oggi 7 città con bollino “rosso“, mentre domani saliranno a 16. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello ...

Allarme listeria - Auchan e Simply ritirano salamino pericoloso per la Salute : marca e lotto : Auchan e Simply hanno deciso il richiamo di un lotto di salametto classico e salame mignon del Salumificio Aliprandi, realizzato a Gussago, in provincia di Brescia, per la presenza di listeria monocytogenes:" Non consumateli e restituiteli". L'azienda specifica: "Il prodotto è stato distrutto e sostituito. La nostra macchina di controllo ha dimostrato di funzionare".Continua a leggere