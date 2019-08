Basket Nazionale | la Verona Basketball Cup in diretta su Sky Sport

Fonte : digital-news

(Di giovedì 8 agosto 2019) Fin qui piuttosto tortuoso, il cammino degli Azzurri verso la FIBA World Cup 2019 è giunto a uno snodo importante. Le ultime tre gare in Italia saranno quelle che porteranno il CT Meo Sacchetti ai primi “tagli” in vista della decisione finale: i 12 per il Mondiale cinese. La ‘ball Cup’, in programma al PalaOlimpia l’8, il 9 e il 10 agosto, metterà l’Italia di fronte a tre squadre diverse l’una dall’altra per caratteristiche fisiche, tecniche e di blasone.Gli Azzurri, in 18 dall’inizio del training camp di Pinzolo, non potranno contare, per tutto il torneo di, su Danilo Gallinari, dimesso ieri...

