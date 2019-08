Incendi | roghi nelle Isole | abitazione evacuata in Sicilia | canadair in azione in Sardegna

Incendi - 45 roghi in Calabria : fiamme vicine alle abitazioni : Permane l’emergenza Incendi al Sud Italia, dove sono svariati i roghi in Sicilia, Calabria e Sardegna. In Calabria i vigili del fuoco hanno effettuato nella notte ben 36 interventi in tutta la regione. Questa notte, nel comune di Cortale (Catanzaro) la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme impegnata sino all’alba per un vasto Incendio in prossimità del centro abitato. Dalle prime ore del pomeriggio Incendi ...

Incendi in Sardegna : allerta massima - bollino rosso per pericolo roghi : allerta massima in Sardegna: secondo il bollettino diramato dalla protezione civile regionale oggi è una giornata da bollino rosso per il pericolo Incendi nel basso Sulcis e nel Campidano, tra Cagliari e Oristano. Attenzione rinforzata (codice arancione) nel resto dell’Isola tranne nel Sassarese e nella costa orientale dal Nuorese a Villasimius. Si segnala già un primo Incendio con l’intervento di un elicottero del Corpo forestale ...

Incendi : paura nel cagliaritano - roghi vicini alle abitazioni : Ancora roghi nel cagliaritano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere un Incendio a Ruinadas. Solo dopo diverse ore sono riuscitI a domare le fiamme che si erano sviluppate nella macchia mediterranea arrivando anche a pochi metri dalle abitazioni di residenti. (Lapresse) Redazione ?

Incendi - ancora emergenza al Sud e nelle Isole : 20 roghi in Sardegna - continua l’impegno dei soccorsi in Calabria e in Sicilia : continua l’emergenza Incendi a Sud Italia e nelle Isole: in Sardegna, dove per oggi era stata diramata un’allerta arancione, sono scoppiati oltre 20 Incendi, di cui quattro hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Tra i quattro più vasti, il primo è scoppiato in agro di Desulo, in località C. Doi, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di ...

Incendi Catania : rischio roghi alla Playa - oggi vertice al Palazzo della Regione : In programma stamani alle 11 nel Palazzo della Regione di Catania un vertice di coordinamento della Protezione civile convocato dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci: al centro il rischio Incendi alla Playa di Catania. Prevista la presenza, tra gli altri, del prefetto del capoluogo etneo, Claudio Sammartino, e del sindaco Salvo Pogliese. “Dal punto di vista del rischio Incendi, l’area della Playa è oggi fra le più ...

Incendi in Portogallo : roghi divampano a 100 km da Lisbona - centinaia di vigili del fuoco sul posto : Un vasto Incendio divampa nella città di Tomar, a circa 100 km a nordest da Lisbona: circa 500 vigili del fuoco stanno lottando contro le fiamme. L’agenzia di protezione civile portoghese ha precisato che sono stati messi a disposizione dei pompieri oltre 100 veicoli antIncendio e 3 velivoli. Il portavoce dei vigili del fuoco Mario Silvestre ha dichiarato che “le fiamme sono al 90% sotto controllo“. Due anni fa gli Incendi in ...

Emergenza Incendi in Sicilia : in tre giorni 63 roghi hanno bruciato 356 ettari di territorio : Negli ultimi tre giorni, in Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari, di cui 198 di superficie boschiva, nel corso di 63 differenti incendi. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha fatto fronte a questa Emergenza schierando sul campo 585 uomini e oltre 100 mezzi terrestri. In 72 ore sono stati impiegati, complessivamente 25 mezzi aerei, tra elicotteri e Canadair, che hanno portato a termine 264 lanci sui roghi che hanno colpito la Regione. ...

Sicilia nella morsa degli Incendi - inferno a Monreale e nel Trapanese : nel 2019 roghi triplicati - Canadair in azione : Un dramma quello che da ieri notte si sta consumando in Sicilia, devastata dagli incendi: bruciano ancora le montagne attorno a Palermo. I roghi, di origine dolosa, che da ieri sera hanno interessato la zona di Monreale e Ciaculli non sono ancora stati domati completamente raggiungendo Poggio San Francesco e Belmonte Mezzagno. La situazione più difficile si è registrata a Monreale, nella zona di Monte Caputo e di San Martino delle Scale, dove ...

Incendi : roghi nel palermitano - famiglie evacuate (2) : (AdnKronos) - Particolarmente coinvolti negli Incendi, secondo quanto si legge in una nota della prefettura di Palermo, sono stati i territori dei comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Camporeale, Cerda, Misilmeri, Monreale, Palermo (Oasi della Speranza e via Messina

Incendi : roghi nel palermitano - famiglie evacuate (2) (2) : (AdnKronos) – Allertati i presidi ospedalieri dell’Ingrassia, il Policlinico per la camera iperbarica e l’Arnas Civico. Impiegati anche, per il tramite della protezione civile regionale, sette associazioni per un totale di 28 uomini e sei mezzi. I vigili del fuoco riceveranno rinforzi della province di Catania, Enna, Agrigento, Ragusa e Trapani e, tramite del Centro operativo nazionale, dalla Calabria e dalla ...

Incendi Sicilia : numerosi roghi nel Palermitano : numerosi Incendi in Sicilia, in particolare diversi roghi sono divampati oggi in provincia di Palermo. Quello maggiormente esteso tra Altofonte, Aquino e Monreale. I vigili del fuoco sono intervenuti per evitare che le fiamme minacciassero le villette della zona. Altri Incendi stanno impegnando i pompieri a Partinico, Balestrate, Termini Imerese, Santa Cristina Gela, Palazzo Adriano e Bompietro. L'articolo Incendi Sicilia: numerosi roghi nel ...

Incendi in Siberia : aviazione militare e sciamani per combattere i roghi : Massima attenzione in Siberia, dove gli Incendi stanno divorando migliaia di ettari di taiga: in azione, per scongiurare il disastro ambientale, anche l’aviazione militare russa. La forza è distribuita per terra e per mare: all’aeroporto di Krasnojarsk sono giunti dieci Iliushin-71 che saranno affiancati da dieci elicotteri anti-Incendio. Ogni Iliushin-71 è in grado di trasportare 42 tonnellate di acqua. Via terra sono invece ...

Incendi : intesa tra Coldiretti Lazio e protezione civile regionale per la prevenzione dei roghi : In occasione della finale del concorso Oscar Green 2019, il protocollo d’intesa firmato dalla Coldiretti Lazio e dall’Agenzia regionale di protezione civile per una serie di attività finalizzate alla prevenzione, al contrasto degli Incendi e al soccorso nelle fasi di emergenza, è stato siglato questa mattina. L’accordo, che avrà una durata di 3 anni, prevede il supporto operativo degli imprenditori agricoli per l’apertura ...