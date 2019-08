Nuoto | il ritorno di Ryan Lochte | il successo nei 200 misti e il sogno olimpico di Tokyo

Fonte : oasport

(Di martedì 6 agosto 2019) La classe non è acqua ed è proprio il caso di dirlo. 12 medaglie olimpiche (6 ori, 3 argenti, 3 bronzi) e 18 ori mondiali non si vincono per caso., l’artista delle subacquee, con i suoi 17 record mondiali nella personale collezione, è tornato e l’ha fatto nei 200degli US Open a Stanford. Ilè arrivato grazie al crono di 1’57″76, staccando il biglietto per i Trials olimpici dove il progetto è ambizioso: andare a Tokio e diventare il secondo nuotatore dopo “Sua Maestà” a vincere più medaglie olimpiche. Andrà fatto un passo per volta, pensando che i primi due posti nella gara di selezione saranno il prossimo obiettivo. Certo, ripensando alla sospensione di 14 mesi per una trasfusione di sangue nel 2018, sembra passato un secolo e il suo 27° titolo nazionale è senza dubbio un incentivo a non porsi dei limiti. Un modo per ...

