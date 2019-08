Ascolti Tv Domenica 4 agosto | sotto il milione Florence su Rai 1 | 12 1% per la Pallavolo

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 5 agosto 2019)Tv(articolo in aggiornamento) i dati usciranno in ritardo dopo le 13 Purchè Finisca Bene. Mia moglie, mia figlia, due bebè – Rai 1 – 2.404 milioni e 15.8% Italia – Olandafemminile quali. olimpiche – Rai 2 – 1.936 milioni e 12.1%1a Tv – Canale 5 – 970 mila e 6.3% Hudson & Rex 1a Tv – Rai 3 – 776 mila e 4.8% Daddy Home – Italia 1 – 776 mila e 5% Maurizio Costanzo Show – Rete 4 – 678 mila e 4.5% Atlantide – la 7 – 382 mila e 2.6% Italia’s got Talent Best of – Tv8 – 378 mila e 2.5% Little Big Italy – Nove – 310 mila e 2.1% Made in Sud – Rai Premium – 251 mila e 1.9% ACS – Assassination of Gianni Versace – Rai 4 – 225 mila e 1.4% N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in ...

