Coppa Italia 2020 | il calendario delle partite di oggi domenica 4 agosto Orari

Coppa Italia Serie C - pareggio tra Pontedera e Pianese : Si è giocata una partita spettacolare valida per la Coppa Italia di Serie C, la competizione è entrata nella fase importante e sono arrivate indicazioni per il proseguo della stagione. La Pianese ferma, a sorpresa, il Pontedera nell’anticipo del primo turno della Fase Eliminatoria della Coppa Italia. Botta e risposta, a Benedetti per la Pianese, risponde Tommassini per il Pontedera, finisce 1-1, giusto per quanto visto in campo. ...

Risultati Coppa Italia - il programma completo : la Virtus Francavilla batte il Novara : Risultati Coppa Italia, inizia la competizione con il primo turno che vedrà coinvolte alcune squadre di Serie C e Serie D. Il primo match se lo aggiudica la Virtus Francavilla, che batte di misura il Novara. Molto più ricco il programma della domenica con ben 15 partite distribuite tra le 16 e le 21. L’ultima sfida è Reggina-Vicenza di martedì 6 alle 20:30. Ecco il programma completo. SABATO 3 ore 17:30 Virtus Francavilla-Novara ...

RISULTATI Coppa ITALIA/ Anticipi 1° turno : partite al via! Diretta gol live score : RISULTATI COPPA ITALIA: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 3 agosto 2019 come Anticipi per il 1turno preliminare.

Diretta Virtus Francavilla-Novara C Coppa Italia - esordio al Giovanni Paolo II : Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione di Coppa Italia: allo stadio Giovanni Paolo II, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30, la sfida Virtus Francavilla-Novara, match valido per il primo turno eliminatorio. Si affrontano due compagini che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C: la formazione pugliese di mister Bruno Trocini sono reduci da una stagione tutto sommato più che discreta. La Virtus Francavilla ...

Risultati Coppa Italia - il programma completo : due gare oggi : Risultati Coppa Italia, inizia la competizione con il primo turno che vedrà coinvolte alcune squadre di Serie C e Serie D. Si comincia al sabato con Virtus Francavilla-Novara e Pro Vercelli-Rende, entrambe nel pomeriggio. Molto più ricco il programma della domenica con ben 15 partite distribuite tra le 16 e le 21. L’ultima sfida è Reggina-Vicenza di martedì 6 alle 20:30. Ecco il programma completo. SABATO 3 ore 17:30 Virtus ...

Calcio - come vedere le partite in diretta tv e streaming : Serie A - Champions League - Europa League - Coppa Italia. Tutti i diritti tra Sky - Mediaset - Dazn e Rai : Sta per iniziare un’intensa stagione di Calcio, dopo la pausa estiva (in cui comunque gli appassionati hanno avuto modo di divertirsi grazie alle amichevoli e agli appuntamenti riservati alle Nazionali) si è ormai pronti per tornare in campo e per iniziare un’annata che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Dove saranno trasmesse le partite? Su quali canali bisognerà sintonizzarsi per gustarsi gli incontri? Quali ...

Coppa Italia 2020 - calendario 1° turno (4 agosto) : programma - orari - tv e streaming : Nel weekend del 3-4 agosto si disputerà il primo turno della Coppa Italia 2019-2020 di calcio, scenderanno in campo alcune squadre di Serie C e Serie D che si affronteranno in match secchi da dentro o fuori. In caso di parità si disputeranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore, le varie formazioni si daranno battaglia per accedere al secondo turno dove entreranno in gioco anche alcune compagini di Serie B. Di seguito il calendario ...

SuperCoppa Italiana 2019 - Juventus-Lazio : quando si gioca? Data da definire - sfida in Arabia Saudita in inverno? : Siamo ormai arrivati ad agosto ed i maggiori campionati europei iniziano a muovere i propri passi. Come tradizione, tra Francia, Germania e Inghilterra il primo appuntamento in programma, quello che dà il via alla stagione è sempre la Supercoppa, che mette di fronte la vincitrice del campionato e chi si è aggiudicata la Coppa nazionale. Come ormai da tradizione, invece, questa partita per quanto riguarda l’Italia si gioca in un altro ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : analisi dei convocati dell’Italia. Pesano le assenze di Tortu e Tamberi - giovani da responsabilizzare : La squadra italiana si appresta ad affrontare uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva di Atletica leggera: nel prossimo fine settimana (da venerdì 9 a domenica 11 agosto) andranno infatti in scena a Bydgoszcz (Polonia) le gare dei Campionati Europei a squadre 2019. La competizione ha preso il posto della Coppa Europa, mantenendo però un formato analogo, e l’obiettivo della spedizione azzurra sarà quello di difendere il ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : i convocati dell’Italia. Sottile - Jacobs e Re guidano 54 azzurri a Bydgoszcz : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Campionati Europei a squadre che andranno in scena a Bydgoszcz (Polonia) nel weekend del 9-11 agosto. Si tratta della cara vecchia Coppa Europa che da qualche stagione ha cambiato nome, non la sostanza: la nostra Nazionale lotterà per evitare la retrocessione, ben cinque formazioni saranno costrette alla “Serie B” visto ...

VIDEO Rugby - presentate le nuove divise dell’Italia per Coppa del Mondo 2019 e Sei Nazioni 2020 : presentate oggi le nuove divise della Nazionale italiana di Rugby per la Coppa del Mondo 2019 e di quelle per il Sei Nazioni 2020 (ma che verranno utilizzate già nei Test Match estivi 2019): da notare nella parte bassa sul retro della maglia il disegno in rilievo de “L’Uomo Vitruviano“, omaggio a Leonardo a 500 anni dalla sua morte. Di seguito il VIDEO del lancio delle divise per la Coppa del Mondo 2019 e le foto dei nuovi kit ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : i convocati dell’Italia. Si punta su De Filippis e Grazini : Dopo la conclusione dei Mondiali 2019 di Lonato del Garda, la stagione internazionale del Tiro a volo è pronta a ripartire e per farlo si sposterà idealmente e fisicamente sulle pedane del poligono di Lahti, in Finlandia, dove la Coppa del Mondo vivrà la sua quarta tappa in calendario. In terra finlandese riprenderà quindi la caccia ai pass olimpici verso Tokyo 2020, con l’Italia che dal canto suo continuerà a insistere nel trap maschile ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : i convocati dell’Italia. Si punta su De Filippis e Grazini : Dopo la conclusione dei Mondiali 2019 di Lonato del Garda, la stagione internazionale del Tiro a volo è pronta a ripartire e per farlo si sposterà idealmente e fisicamente sulle pedane del poligono di Lahti, in Finlandia, dove la Coppa del Mondo vivrà la sua quarta tappa in calendario. In terra finlandese riprenderà quindi la caccia ai pass olimpici verso Tokyo 2020, con l’Italia che dal canto suo continuerà a insistere nel trap maschile ...

Coppa Italia Serie C - il programma completo : squadre partecipanti - date e orari prima giornata : Coppa Italia Serie C, definite le partecipanti alla competizione, le date e gli orari della prima giornata girone per girone. Ecco il programma completo. squadre partecipanti Alessandria, Arezzo, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Feralpisalò, Fermana, Imolese, Monopoli, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Robur Siena, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, L.R. ...