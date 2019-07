Carabiniere ucciso | l' autopsia | «Undici coltellate» Trovato il pusher che ha venduto

Carabiniere ucciso - i dettagli della mattanza e della violenza degli americani : Spuntano nuovi e raccapriccianti dettagli sull'uccisione di Mario Cerciello Rega, il Carabiniere assassinato da due americani della California venerdì notte a Roma. Come riporta il Corriere, secondo gli inquirenti, i carabinieri si sono correttamente identificati al momento di incontrare i due per l

Carabiniere ucciso - arriva la reazione di Ilaria Cucchi alla foto del sospettato bendato : Non si placano le polemiche generate dalla diffusione della foto di Christian Gabriel Natale Hjorth. Si tratta di uno dei due giovani americani fermati per l’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega. Lo scatto che ha creato scandalo lo ritrae ammanettato e bendato all’interno di un ufficio di una caserma. Il fotogramma è circolato prima su Whatsapp e poi immediatamente sui social, finendo su tutti i siti di informazione e sui ...

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie alla camera ardente di Mario Cerciello Rega : L'emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, all'arrivo del feretro alla camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di...

Carabiniere ucciso - l'audio delle chiamate al 112 : "Mi hanno rubato la borsa - chiedono il riscatto" : La posizione dello spacciatore, o mediatore, è al vaglio degli inquirenti. Da chiarire per quale ragione abbia chiamato i...

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie alla camera ardente di Mario Cerciello Rega : L'emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, all'arrivo del feretro alla camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di...

Sospesa la prof che ha insultato il Carabiniere ucciso Lettera di un militare : «Noi rischiamo la vita ogni giorno» : L’insegnante di storia dell’arte e disegno dell’Istituto Pascal di Romentino di Novara da domani senza cattedra. Il ministro dell’Istruzione Bussetti ha chiesto il licenziamento, in un commento su Facebook aveva scritto: «Uno di meno». Poi le scuse

Carabiniere ucciso a Roma - piazza gremita per la camera ardente. FOTO : Carabiniere ucciso a Roma, piazza gremita per la camera ardente. FOTO Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata in piazza del Monte di Pietà per dare l'ultimo saluto al vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio. C'è anche la moglie del militare ad accompagnare il feretro--

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie all'arrivo del feretro alla camera ardente : L'emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, davanti il feretro all'arrivo della camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di...

Carabiniere ucciso a Roma - Brugiatelli nella seconda telefonata : “Li ho visti scappare” : E’ la notte tra il 25 e il 26 luglio quando alla centrale operativa dei carabinieri Sergio Brugiatelli denuncia il furto del proprio zaino appena subito dai due americani. In un primo audio segnala il tentativo di riscatto da parte dei due. In un secondo audio il militare si mette in contatto con il numero di cellulare che ha chiamato il 112 per avere chiarimenti sull’intervento e sulle modalità con le quali eventualmente procedere. ...

Carabiniere ucciso - il racconto della studentessa : "Gabriel è uno spacciatore. È matto sotto effetto di droga" : Giovanna Stella La compagna di classe del 18enne americano fermato per la morte del Carabiniere rivela: "Ha molta rabbia". E su Lee: "È cattivo" La morte del vicebrigadiere Mario Rega Ceriello nella notte fra il 25 e il 26 luglio ha sconvolto l'Italia. E anche gli Usa. Al momento, i fermati per l'omicidio del militare sono Finnegan Lee Elder, il 19enne, e Gabriel Christian Natale Hjorth, il 18enne. Dopo le prime ammissioni e rimpalli ...

Carabiniere ucciso - bendano e ammanettano uno dei sospettati. Ecco la punizione per il militare responsabile : C’è una foto che ha fatto il giro del web: uno dei due sospettati dell’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega è stato ripreso bendato e con le mani ammanettate dietro la schiena in un ufficio di una caserma. Subito, lo scatto ha creato l’ennesima ondata di polemiche, di schieramenti, di critiche e di applausi. Altrettanto immediatamente, però, l’Arma ha imposto un’inchiesta per scoprire chi fosse il militare autore di quel tipo di ...

Carabiniere ucciso - il racconto della studentessa : "Gabriel è uno spacciatore È matto sotto effetto di droga" : Giovanna Stella La compagna di classe del 18enne americano fermato per la morte del Carabiniere rivela: "Ha molta rabbia". E su Lee: "È cattivo" La morte del vicebrigadiere Mario Rega Ceriello nella notte fra il 25 e il 26 luglio ha sconvolto l'Italia. E anche gli Usa. Al momento, i fermati per l'omicidio del militare sono Finnegan Lee Elder, il 19enne, e Gabriel Christian Natale Hjorth, il 18enne. Dopo le prime ammissioni e rimpalli ...

Carabiniere ucciso a Roma - la telefonata di Brugiatelli al 112 : “Mi hanno rubato la borsa” : “Buonasera. Mi hanno rubato la borsa, sto a piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e io, purtroppo, devo fare una denuncia, dentro avevo documenti, codice fiscale, patente, tutto”. Così Sergio Brugiatelli, che chiamò le forze dell’ordine denunciando il tentativo di estorsione dei due statunitensi, poi fermati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, si ...

Carabiniere ucciso - uno dei due americani è stato bendato durante l'interrogatorio : Pochi giorni fa un Carabiniere, il 35enne Mario Cerciello Rega, è stato brutalmente ucciso a coltellate da due ragazzi di origine statunitense. Il tragico fatto di cronaca ha destato clamore e dato adito ad alcune polemiche, specialmente nel mondo della politica. Nelle ultime ore si è avuta notizia che uno dei due responsabili dell'omicidio di Rega, il 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, è stato bendato durante un interrogatorio. La condanna ...