Tav | Conte verso il sì | «Dalla Ue fino  al 50% dei fondi» M5S | si decida in Aula  «In

La reazione della base del M5s all'apertura alla Tav di Conte : Non si può dire che sia stato un fulmine a ciel sereno, ma l'annuncio del premier Giuseppe Conte di un sostanziale avallo da parte del governo alla Tav è per il popolo M5s un colpo duro da incassare. A giudicare dalle prime reazioni social di alcuni eletti e militanti tra i più in vista, le parole di Conte potrebbero avere un effetto deflagrante sulla tenuta stessa di M5s, proprio nel momento in cui il capo politico, Luigi Di Maio, contava su un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Luglio : I 5 stelle sotto il Tav. L’Annuncio – Conte : “Fermare il Torino-Lione costa più che farlo” : Un anno dopo Ora Conte diventa Sì Tav: “Fermarlo costa troppo” La scelta – Nonostante la stroncatura dell’analisi costi-benefici il premier dà L’Annuncio: “L’Ue darà più soldi, rescindere gli accordi ha un prezzo elevato”. Ma non è così di Carlo Di Foggia Formigodi di Marco Travaglio L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che scarcera Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dopo ben 5 mesi di ...

Conte dice sì alla Tav : bloccarla costerebbe più che finirla : Giuseppe Conte cambia idea sulla Tav e smentisce di fatto l’analisi costi-benefici che l'aveva bocciata. Dopo aver espresso tutte le sue perplessità sull’opera, ora il premier assicura che non completare il progetto dell’alta velocità Torino-Lione costerebbe più che portarlo a termine. Dunque "in difesa degli interessi nazionali e in vista della "risposta da dare all'Europa entro venerdì" il presidente del Consiglio dà l’ok ...

Salvini incassa anche su Tav. Conte : “Bloccare l’opera costerebbe più che completarla” : E' uno dei segnali che la Lega attendeva. Ovvero il si' del governo all'Alta velocita' Torino-Lione. Il partito di via Bellerio conosceva l'orientamento del presidente del Consiglio gia' da venerdi' ma il video in cui il premier Giuseppe Conte da' di fatto il via libera alla realizzazione del Tav e' considerato un messaggio importante. "Oggi bloccare la Tav costerebbe piu' che completarla". In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo ...

Tav - Conte dice sì Di Maio : “Decida Parlamento” : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. La priorità è tutelare gli interessi dei cittadini” perché “in gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti, se mi permettete, come farebbe un buon padre di famiglia”. Così il premier Giuseppe Conte, durante una diretta Facebook sul ...

Tav : Di Maio - ‘rispetto Conte ma per M5S opera dannosa - decida Parlamento’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “NO ALLA TAV TORINO-LIONE. Ho ascoltato attentamente le parole del presidente Conte, che rispetto. Il presidente è stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Sarà il Parlamento, nella sua centralità e sovranità, che dovrà decidere se un progetto vecchio di circa 30 anni e che sarà pronto tra altri 15, risalente praticamente alla caduta del muro di Berlino, debba essere la priorità di questo ...

Tav : Di Maio - ‘rispetto Conte ma per M5S opera dannosa - decida Parlamento’ (2) : (AdnKronos) – “Media, giornali, apparati, tutto il sistema schierato a favore. Non noi. Non il MoVimento 5 Stelle. Per noi la Torino-Lione era e resta un’opera dannosa. Ogni volta che ci siamo trovati davanti a un tema ci siamo posti una domanda. E oggi la poniamo a voi. Chiedetevi perché l’Europa ci ha sempre ignorato su tutto, continua a ignorarci su tutto e poi d’improvviso mette sul piatto nuovi investimenti ...