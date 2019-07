Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il ritorno del grande caldo con temperature superiori ai 30 gradi ha fatto scattare la corsa ai. Spesso, però, l’aria condizionata è usata in modo poco efficace: Enea, l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, ha fornitoindicazioni per ottenere benefici ambientali eare fino al 7% sul totale della bolletta elettrica. Attenzione alla classe energetica – Il primo suggerimento per l’uso intelligente dell’aria condizionata nasce dalla scelta del condizionatore: sono da preferire i modelli in classe energetica A o superiore, che comportano unbolletta elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Un nuovo condizionatore di classe A consuma all’anno circa il 30% in meno rispetto a un vecchio modello di classe C, con una riduzione equivalente di emissioni di CO2. La tecnologia inverter – Questo tipo di ...

Noovyis : (Clima, i dieci consigli per ridurre i consumi dei condizionatori. Tra risparmi sulla bolletta e benefici ambiental… - Italia_Notizie : Clima, i dieci consigli per ridurre i consumi dei condizionatori. Tra risparmi sulla bolletta e benefici ambientali - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Clima, i dieci consigli per ridurre i consumi dei condizionatori. Tra risparmi sulla bolletta e benefici ambientali ht… -