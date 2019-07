Depay | da calciatore a ca…ntante | i social non perdonano | quanti insulti! VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Daa ca…ntante. Memphis, da qualche anno, produce musica hip hop. Neldell’ultimo singolo pubblicato, intitolato ‘Fall Back‘, appare l’attaccante della Roma Justin Kluivert. A fare da sfondo anche un jet privato rosso, che precedentemente era di proprietà di Lewis Hamilton.ha annunciato la nuova canzone sui propri canali, riscontrando il parere positivo di molti fan. Non solo riscontri positivi, però, ma anche tanti negativi, con altri altri utenti e tifosi che hanno riempito di insulti l’attaccante del Lione, sia per la canzone che per quello che considerano essere il capriccio di un privilegiato. I tifosi, in particolare, invitanoa concentrarsi sul calcio. Tantissimi i commenti che si sono abbattuti sull’olandese: “Sì, ma perché?”, “Oddio, ci risiamo”, “Qualcuno ...

NUOVOMILAN : @seanpelucchi non sapete valutare i calciatori,almeno lasciate i dubbi standovene in silenzio.correa tutto sembra t… -