napolista : Libero: #Pépé vuole il #Liverpool Il quotidiano scrive che il #Napoli ha offerto per l’ivoriano 50 milioni più il c… - valter632 : @amoginstwit @alessavastano Fallo raffreddare,taglialo a pezzettoni e buttalo in padella con burro,rosmarino,curcum… - Ssince1908 : @INTERBLOG241 Si perchè se libero di sprigionare la corsa da il meglio, a tutta fascia con uno che gli mette il pepe al culo può fare bene -

(Di domenica 21 luglio 2019) Fino a due giorni fa erano tre le squadre interessate a Nicolas, oltre al Napoli. Il club di De Laurentiis doveva sbaragliare la concorrenza di Psg, Arsenal e Manchester United, tra l’altro squadra più accreditata, secondo il Corriere dello Sport, nella corsa all’ivoriano. Oggiaggiunge un’altra contendente, il, che sarebbe una meta gradita per l’attaccante del Lilla. Scrive il quotidiano: “Il ds Giuntoli ha fatto un tentativo per l’attaccante del Lilla Pepé (24) offrendo 50 milioni più Ounas (22), ma l’ivorianoil”. L'articoloililNapolista.

