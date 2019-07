E' morta Ilaria Occhini | attrice di cinema | teatro e televisione

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Nel pomeriggio di ieri èdi. Aveva lavorato con i maggiori registi da Patroni Griffi, a Ronconi, fino a Visconti. Era nata a Firenze il 28 marzo di 85 anni fa, suo padre Barna era scrittore, così come il marito Raffaele La Capria, con il quale aveva vissuto per più di 50 anni e dalla quale ha avuto una figlia, Alexandra. Cenni biografici diNella sua autobiografia 'Una vita senza trucco' aveva scritto: 'La mia bellezza è considerata un oggetto, un foulard o una borsetta che mi porto dietro e non ne parlo con nessun merito'. Lanel suo libro aveva scritto degli amori, degli amici, dei colleghi e della famiglia non convenzionale che hanno fatto parte della sua soddisfacente e ricca esistenza. Aveva narrato che ill'aveva scoperta tardi. Nel 1966 era nel cast del film 'Un uomo a metà', di rado era ...

