Rinuncia al trono per sposare una miss russa | dopo appena sette mesi arriva il divorzio

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 20 luglio 2019) Era il sovrano della Malesia, ma hato alper amore di una ex. Peccato che le cose non siano andate proprio come Muhammad V di Kelantan aveva sperato:di matrimonio, e la nascita di un figlio, per lui è giunto il. Il sultano di Kelantan, 50 anni ad ottobre, aveva conosciuto due anni fa, durante un viaggio in Europa, Oksana Voevodina, vincitrice diMosca nel 2016.una cena con conoscenti comuni, l’uomo si era presentato come re della Malesia e la ragazza, che oggi ha 25 anni, pensò che fosse uno scherzo. I due si erano poi scambiati il numero di telefono e da lì è iniziata una frequentazione culminata in una vera e propria relazione. Quando Muhammad V aveva chiesto a Oksana di sposarlo, la ragazza aveva deciso di convertirsi all’Islam ma, sorprendentemente, il matrimonio, nel novembre 2018, fu celebrato a ...

