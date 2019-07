Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Alessandro Pagliuca Angeladopo aver postato del suo ennesimoriceve molti pareri negativi sui social Angelacontinua ad essere protagonista del Gossip di Uomini e donne, facendo discutere i fan del programma per il suo flirt con Kevin Bonifazi e non solo. L'ex tronista ha ormai ufficializzato la sua relazione con il calciatore del Torino, pubblicando sul web alcuni scatti in sua compagnia. Il fatto ha scatenato opinioni contrastanti, soprattutto da parte di chi ritiene che il suo percorso nel dating show sia stato dettato fin dall'inizio dal suo desiderio di visibilità. Ma nelle ultime ore, le polemiche si sono concentrate su un post della, che ha evidenziato di essersi recata adper ben quattro volte in questa estate 2019. Inevitabile ricordare, da parte dei suoi followers, come non tutti abbiano la sua stessa fortuna di andare così ...

zazoomblog : Gossip Uomini e donne: la Nasti si vanta del quarto viaggio ad Ibiza bufera sul Web - #Gossip #Uomini #donne:… - regalamilibri : RT @seidimattina__: Chiara Nasti si vanta di avere un fisico magro pur bevendo solo coca cola e mangiando schifezze Senti bella,metabolismo… -