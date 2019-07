Bari | mamma 35enne muore dopo operazione per dimagrire

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Claudio Carollo La donna si era sottoposta a un'di chirurgia estetica aper restringere lo stomaco, lascia il marito e il figlio di sei anni Si sottopone a un'perma perde la vita. Annalisa Zizza, una giovanedi 35 anni è mortaun bendaggio gastrico dagli esiti infausti. L'intervento di chirurgia estetica doveva consistere nel restringimento dello stomaco. La donna di Ostuni, in provincia di Brindisi, madre di un bambino di 6 anni, si era recata col marito alla clinica Mater Dei digiovedì scorso per fare l'che le avrebbe dovuto consentire di perdere peso. Ma una volta entrata in sala operatoria alle 9 del mattino non sarebbe più uscita viva. Da quanto ricostruito da BrindisiReport alle 13,30 circa il marito avrebbe cominciato a notare una inaspettata frenesia tra medici ed infermieri che avrebbero rinviato ...

