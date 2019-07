Di Maio | escludo la crisi di Governo

Salvini all'improvviso minaccia la crisi - Di Maio afferma : 'La escludo - cerco soluzioni' : Per una serie di ragioni non del tutto chiare, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini nella giornata di ieri aveva rilasciato più di una dichiarazione in cui minaccia la crisi con l'alleato di governo. Di Maio però rassicura che sono soltanto normali dinamiche tra partiti diversi e invita il leader del Carroccio a un incontro al Consiglio dei Ministri. Incontro, però, a cui Salvini sembrava non voler partecipare. Nelle ultime ore sembra però ...

Europee - boom Lega. Salvini : «Escludo aumento Iva». Di Maio si piega sulla flat tax : Il leader della Lega si dice pronto a un vertice di Governo per mettere a punto le prossime mosse mentre torna a chiedere una revisione dei parametri Ue sui conti pubblici. Di Maio ammette la sconfitta e si dichiara pronto a varare la flat tax per i ceti medi: «I soldi ci sono»...

Governo - Di Maio : «Non escludo che Lega voglia sfiduciare Conte» : «Non escludo che la Lega stia affrontando queste elezioni per sfiduciare Conte, se lo dice Giorgetti allora può essere». Lo ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta, parlando di...