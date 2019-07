Bucchioni | “Contatto Napoli-Icardi | l’offerta è piaciuta a Wanda Mossa di Florentino | si

forzazzurri

(Di venerdì 19 luglio 2019): “Contatto, l’offerta èdi, si complica per James Rodriguez”: “Contatto, l’offerta èdi, si complica per James Rodriguez”. L’ attaccante argentino e il fantasista colombiano restano gli obiettivi più importanti per il club azzurro. Ne parla il collega Enzonel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. “Tornando a, alla finestra c’ è anche Aurelio De Laurentiis che dopo le smentite classiche, si è lasciato sfuggire la frase “prenderemo un bomber da trenta gol”. Il contatto conNara c’ è stato, l’ offerta di un ingaggio importante (sette milioni) è, ma la vicenda è complessa. Oltre aper Adl c’ è da gestire anche l’ affare James Rodriguez. Dopo l’ ok del giocatore, il presidente del ...