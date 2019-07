In moto si schianta con una mucca ferma sulla strada! Donato muore a 50 anni (Di venerdì 19 luglio 2019) Rocambolesco e purtroppo anche tragico incidente stradale in Puglia, dove un uomo di 50 anni è morto dopo essersi scontrato mentre era alla guida della sua moto con una mucca ferma sulla carreggiata. È accaduti a Noci, in provincia di Baru. L'animale sostava lungo un tratturo di imbocco di una masseria quando il motociclista – Donato Semeraro, di 50 anni, l'ha centrato in pieno. Sono morti entrambi. (Di venerdì 19 luglio 2019) Rocambolesco e purtroppo anche tragico incidente stradale in Puglia, dove un uomo di 50è morto dopo essersi scontrato mentre era alla guida della suacon unacarreggiata. È accaduti a Noci, in provincia di Baru. L'animale sostava lungo un tratturo di imbocco di una masseria quando ilciclista –Semeraro, di 50, l'ha centrato in pieno. Sono morti entrambi.

Cause e dinamica dell'incidente sono ancora da definire: sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 7 e i rilievi sarebbero durati quasi tutta la mattinata con il coinvolgimento degli agenti della Polizia Stradale. L’incidente è avvenuto sulla Martina Franca-Noci, ad una decina di chilometri dal centro urbano martinese, in un tratto di strada in piena campagna. Donato Semeraro, che era conducente di camion per conto di un’azienda locale di distribuzione del carburante, stamani stava percorrendo sulla sua Bmw 1000 quel tratto della valle d’Itria. Il corpo del motociclista è stato trasportato all’obitorio del “Santissima Annunziata” di Taranto.