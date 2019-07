Uomo dà fuoco nello studio dei manga a Kyoto | almeno venti morti

Palazzina a fuoco a Minerbio : Uomo morto nel bolognese : Nell’incendio scoppiato oggi in un Palazzina di Minerbio, in provincia di Bologna, una persona è morta. Si tratta secondo le prime informazioni di un 64enne che abitava proprio nell’appartamento in cui è divampato il rogo dietro cui ci sarebbero cause accidentali. Un'altra persona è rimasta intossicata dal fumo inalato. Sul posto, in Via Roma, carabinieri e vigili del fuoco. Quest’ultimi dopo aver spento le fiamme stanno eseguendo tutti gli ...

Si cosparge di liquido e minaccia di darsi fuoco ma è vino/ Perugia - Uomo in ospedale : Si cosparge di liquido e minaccia di darsi fuoco sul balcone di casa, ma è solo vino: 35enne tunisino si ferisce con un colpello a Perugia, ricoverato.

Uomo ferito da arma da fuoco : indagini in corso a Torvaianica : Roma – Giallo a Torvaianica (frazione del comune di Pomezia), dove la scorsa notte, all’ospedale Sant’Anna e’ arrivato un cittadino argentino con una ferita di arma da fuoco alla gamba destra. L’Uomo si era affiancato a un mezzo del 118 lungo la via del Mare per chiedere aiuto. Al 33enne e’ stata effettivamente riscontrata la ferita da sparo, e anche la frattura della gamba destra. Per l’Uomo e’ ...

Francia - Uomo apre il fuoco davanti a una moschea di Brest - poi si suicida : “Due feriti - anche l’Imam” : Si è suicidato l’uomo in fuga e ricercato dalla polizia dopo aver aperto il fuoco davanti a una moschea di Brest, nel nord della Francia, ferendo due persone questo pomeriggio. A dare la notizia sono fonti della polizia che citano media locali. Tra i primi a diffondere la notizia della sparatoria era stato il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, precisando in un tweet che la polizia è “mobilitata”. Secondo il ...

Agguato nella villa comunale : Uomo ucciso a colpi da arma da fuoco : Inutile la corsa in ospedale: Vito Griner, 40 anni, è morto per le gravi lesioni riportate. Ferita anche un'altra persona. I...

Roma - bus in fiamme nella notte : un Uomo ripreso dalla telecamere Atac appicca il fuoco e fugge : L'azienda di trasporti Romana in una nota conferma: "Un uomo si è introdotto, dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento di Magliana, in via Candoni"

Uomo si ferisce mentre tenta di liberare un capriolo - soccorso dai vigili del fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Rapallo a Recco, in località Verzemma, in provincia di Genova, per soccorrere un Uomo che, mentre scendeva una scalinata nel suo terreno per andare a liberare un capriolo intrappolato nella rete, è caduto procurandosi una probabile frattura di tibia e caviglia. Sul posto anche il 118 e la croce verde di Recco. L'articolo Uomo si ferisce mentre tenta di liberare un capriolo, soccorso dai vigili del fuoco sembra ...

Cagliari - Uomo ucciso a Sestu a colpi d’arma da fuoco. Indagini della polizia : Delitto questa sera a Sestu nell’hinterland di Cagliari. Un uomo è stato ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco, a quanto pare un fucile. Il fatto è avvenuto poco prima delle 21. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra volante della Questura di Cagliari e gli investigatori della squadra mobile. Sono in corso ricerche del killer. L'articolo Cagliari, uomo ucciso a Sestu a colpi d’arma da fuoco. Indagini della polizia proviene da ...

Usa - Uomo si dà fuoco vicino Casa Bianca/ Video : trasportato in ospedale con ustioni : Usa, paura a Washington: uomo si dà fuoco vicino Casa Bianca, Video. trasportato in ospedale con ustioni: sul posto gli agenti del Secret Service.

Vicenza - auto in bilico sul torrente : Uomo salvato dai vigili del fuoco : Luca Sablone L'allarme è stato dato da un passante che ha notato l'automobilista all'interno della vettura: fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco Allerta rossa in Emilia Romagna, che continua ad essere soggetta a forti raffiche di piogge che potrebbero mettere a rischio alluvione 1,2 milioni di famiglie - stando alla stima di Coldiretti. Una tragedia è stata evitata questa mattina poco prima delle ore 8.00, quando i vigili del fuoco ...

Mirandola - Uomo dà fuoco alla sede dei vigili : due morti. Le foto del rogo : Mirandola, uomo dà fuoco alla sede dei vigili: due morti. Le foto del rogo Due donne morte, un'anziana e la sua badante, due feriti gravi e 16 persone intossicate. Questo il bilancio dell'incendio appiccato nel Modenese. Individuato il presunto responsabile del gesto, un ragazzo di origine marocchina. Salvini: "Tutti a ...

