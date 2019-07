M5s | Casaleggio finanziato da Deliveroo | sarà per questo che la legge di cui parlava

Lega : Parrini (Pd) - ‘bene M5s - controlliamo fondi a Casaleggio Associati’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ottima la proposta del M5S. controlliamo il finanziamento ai partiti. E anche alla Casaleggio Associati”. Lo scrive su twitter Dario Parrini del Pd. L'articolo Lega: Parrini (Pd), ‘bene M5S, controlliamo fondi a Casaleggio Associati’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

STRATEGIE DI CASALEGGIO/ L'ex grillino : 'M5s - un taxi per portare la Lega al Governo' : E' caos in M5s: il partito perde voti e uomini con le espulsioni. Comanda solo CASALEGGIO e Di Maio fa da spettatore. Ecco le STRATEGIE grilline.

M5s - rivolta di 60 eletti contro Davide Casaleggio : stop ai pagamenti a Rousseau : Polvere di Cinque Stelle, un partito sempre più dilaniato. Non solo per lo scontro tra Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Roberto Fico e le altre anime pentastellate. Non solo per la continua crisi di consensi e le defezioni in Parlamento, l'ultima quella di Paola Nunges al Senato. Ora, rivela i

Governo - Casaleggio 9 riforme su 11 fatte dal M5s : "Penso che le persone che nel Movimento Cinque Stelle hanno partecipato attivamente alla politica e si sono prestate come cittadini.

Luigi Di Maio già fatto fuori da Casaleggio. M5s a Di Battista in coppia con una donna : chi è lei : Un ticket "diabolico" con Alessandro Di Battista. C'è qualcosa che Matteo Salvini ancora non ha capito su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, e prova a spiegarglielo Luigi Bisignani sul Tempo. Il leader della Lega "fa un punto d'onore nel rispettare il patto leonino stretto con Di Maio", spiega B

Gianluigi Paragone sparito dai radar M5s dopo la rivolta contro Luigi Di Maio : la mossa di Casaleggio : Appena hanno provato ad alzare la testa contro il loro vicepremier Luigi Di Maio, i grillini GianLuigi Paragone e Alessandro Di Battista hanno subito dovuto riabbassarla. Ci hanno pensato Davide Casaleggio e Beppe Grillo a fargliela abbassare, attraverso la farsa del voto sulla piattaforma Rousseau,

Davide Casaleggio si muove per il voto - caos nel M5s : perché Luigi Di Maio ha le ore contate : C'è una partita nella partita ed è tutta interna. Il Movimento 5 Stelle, dopo la batosta delle elezioni europee, non può tornare alle urne. Lo sa bene Luigi Di Maio che sembra pronto a tutto pur di assecondare l'alleato leghista. Così facendo, però, il leader pentastellato impone ai suoi un dietrofr

Davide Casaleggio - il responsabile del flop M5s alle Europee : come si è fatto fuori da solo : Il M5S ha conseguito il 17% alle consultazioni Europee non per colpa di Gigino, come vorrebbero farci credere, bensì proprio grazie a lui. Se non ci fosse stato Di Maio, sarebbe andata peggio. Se il suo ruolo fosse stato affidato al giramondo con lo zaino in spalla, il disoccupato felice, Alessandro

CAOS M5s/ Voto su Rousseau - Ue - poltrone : la strategia di Casaleggio e Di Maio : Oggi gli iscritti voteranno sulla piattaforma Rousseau se confermare o meno Di Maio leader del Movimento. Una prassi che ratifica decisioni prese dall'alto