KYOTO ANIMATION | INCENDIO IN GIAPPONE Video | la rabbia dei fan di manga e anime

Incendio KYOTO ANIMATION : 24 morti in Giappone - cos’è successo : Incendio Kyoto Animation: 24 morti in Giappone, cos’è successo Tragedia in uno studio di animazione Giapponese: qualcuno ha appiccato un Incendio nella sede della Kyoto Animation Co., ci sarebbero oltre 20 morti e circa 40 feriti di cui almeno 10 gravi. Kyoto Animation: un Incendio ha causato 24 morti Oggi, 18 luglio 2019, intorno alle ore 10 e 30 del mattino, un uomo è entrato nella sede dello studio di animazione Kyoto Animation che ...