Il principe e il pirata | trama | cast e curiosità del film di Leonardo Pieraccioni

(Di giovedì 18 luglio 2019) Und’annata per la serata estiva non si rifiuta mai così Ile ilin onda il 18 luglio alle 21,20 su Canale 5 è un ottimo rimedio anti-caldo estivo. Ildel 2001, che per MyMovies merita un netto 3,5 su 5, vede il comico toscano nel consueto ruolo di attore protagonista, regista e sceneggiatore (qui insieme a Giovanni Veronesi) Ile ilIlIle ilè incentrato intorno alla figura di Leopoldo, maestro elementare, interpretato dallo stessoche alla morte del madre scopre una lunga serie di segreti sulla sua famiglia. La prima sorpresa con cui deve confrontarsi Leopoldo è il fatto che il suo vecchio amico d’infanzia Gimondi (ossia l’amico di mille avventure di, l’attore Massimo Ceccherini) è in realtà il suo fratellastro, frutto di una ...

