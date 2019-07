Higuain tra Juventus e Roma | Fonseca ha chiamato il giocatore per convincerlo

Mercato Juve : Higuain e Kean sarebbero in uscita - in entrata si lavora su Icardi e Chiesa : Oggi, in casa Juventus è il giorno di Matthijs De Ligt, ma le manovre di Mercato dei bianconeri non sarebbero finite. Fabio Paratici adesso si dedicherà alle cessioni, ma probabilmente penserà anche a qualche altra entrata soprattutto nel reparto offensivo. Infatti, nelle prossime settimane bisognerà monitorare con attenzione soprattutto le situazioni di Mauro Icardi e Federico Chiesa. Con l'arrivo di possibili nuovi acquisti non è da escludere ...

Juventus - scambio veloce tra Ronaldo e Higuain. E Sarri si esalta : “Oh - ora mi piace - oh” : scambio veloce, in allenamento alla Continassa, tra Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, che va al tiro dopo il servizio del portoghese. Maurizio Sarri, che assiste alla giocata, esprime il proprio gradimento: “Oh, ora mi piace, oh!”. L’ex attaccante di Napoli e Milan è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino alla Roma. Video Twitter/JEastwood Juventus, c’è la festa scudetto ma Ronaldo ...

L’agente di Higuain è a Torino per trattare con la Juve : “Siamo pronti alla battaglia”, questo il messaggio di Nicolas Higuain, fratello e procuratore dell’argentino che è a Torino per trattare con la Juve sul futuro del calciatore. Sembra infatti oramai chiaro che nonostante i sorrisi e gli allenamenti di rito, il Pipita non faccia parte del progetto della Juve di Sarri e sia destinato a partire. Il Corriere di Torino in particolare sottolinea “Nicolas Higuain è a Torino. E ...

Higuain verso Roma. Ma il bomber traditore potrebbe servire al Napoli : Higuain cambia squadra come Chiara Ferragni cambia guardaroba. L’attaccante argentino , dopo aver peregrinato tra Milan e Chelsea nella passata stagione, è ritornato alla base Juve. Ma nessuno crede che resterà in bianconero dove pure ritrova il suo ex allenatore Sarri. Al momento la sua nuova destinazione più probabile in Italia è la Roma. Higuain in riva al Tevere è atteso per rilanciare una squadra ed una società in totale crisi d’identità ...

Higuain tra Juventus e Roma/ Video : acclamato al JMedical - ma prosegue la trattativa : Higuain tra Juventus e Roma: prosegue la trattativa. Video, al JMedical però i tifosi bianconeri lo acclamano e gli chiedono di restare.

Niente peli sulla lingua - Salvini durissimo : “Balotelli lo avrei arrestato. Higuain? I traditori non mi piacciono” : Il vice-premier si è soffermato sulla bravata di Balotelli e sul possibile ritorno di Higuain in maglia rossonera Matteo Salvini non ama le mezze misure, nemmeno quando c’è da commentare qualcosa che non riguardi la politica. Il vice-premier si è soffermato sulla bravata di Mario Balotelli e sul futuro di Higuain, lanciando frecciate velenose all’indirizzo sia di SuperMario che del Pipita. Nel corso della registrazione di ...

Juve e Roma starebbero lavorando per un nuovo scambio - questa volta tra Higuain e Zaniolo : La politica di mercato della Juventus è da un lato acquistare veterani pronti per i palcoscenici internazionale, dall'altro non perdere di vista i giovani talenti del panorama italiano. In ottica futuribile nel mirino di Paratici ci sarebbe da tempo anche Nicolò Zaniolo della Roma. Il classe 1999 fino a poco tempo fa era quasi certo che avrebbe continuato la sua crescita professionale tra i giallorossi, ma a sorpresa il nuovo ds Petrachi nel ...

Roma - Petrachi show in conferenza stampa! Dzeko - Higuain - Barella e Zaniolo : il nuovo ds mette tutti in riga : Gianluca Petrachi si presenta a Roma con tanta grinta: il nuovo ds traccia il futuro dei giallorossi fra mosse di mercato, rinnovi e mentalità vincente Dopo la breve e poco positiva parentesi di Monchi, la Roma ha deciso di ripartire da un nuovo ds italiano: Gianluca Petrachi. Entrare oggi nella dirigenza giallorossa, dopo gli addii di Totti e De Rossi, con una squadra in fase di ‘smantellamento’, un nuovo allenatore e una ...

Roma - Petrachi scatenato : “Higuain è perfetto - capitolo chiuso per Barella” : ”Sono molto felice di essere qui alla Roma, è un onore”. Si presenta così il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, in conferenza stampa. “Credo che chiunque faccia questo lavoro ambisca di essere in una società così prestigiosa”, aggiunge Petrachi che saluta il Torino. “Voglio ringraziare tutto il popolo granata che mi ha sostenuto in questi anni di lavoro. Non l’ho fatto prima per ...

Calciomercato Juventus : Higuain - Perin - Zaniolo tra le trattative aperte con la Roma : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. Sono tre i tavoli aperti tra le due società dopo che è andato in porto lo scambio Spinazzola-Pellegrini senza troppe difficoltà. Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale Higuain e avrebbe già preparato un’offerta. I bianconeri devono invece cedere Perin per fare spazio al ritorno di Buffon e i giallorossi sono a caccia di un portiere anche se l’ex Genoa non sembra in ...

Nicolas Higuain : “Rispetterá il contratto - in Italia non ci sará altra squadra : Tra le situazioni da definire in casa Juventus c’è da sistemare Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino avrebbe ancora un anno di prestito al Chelsea ma tornerà in anticipo in bianconero, per rimanerci: niente Roma o Inter, come si poteva pensare, almeno da quanto riporta il fratello e agente Nicolas. Dopo l’arrivo di Sarri alla Juve, il procuratore del Pipita è stato chiaro e ancora una volta ha voluto ribadire tramite ...

Clamoroso : “Higuain potrebbe trasferirsi in Italia - non alla Juventus - la situazione : Secondo la Gazzetta dello Sport Rocco Commisso blinda Federico Chiesa e rilancia. Il nuovo patron della Fiorentina non lascerà il gioiello della Nazionale, nonostante il forte pressing di Inter e della Juventus. Commisso vuole rilanciare la squadra gigliata e punta al colpo ad effetto anche in entrata. Nei pensieri del neo-proprietario della Fiorentina ci sarebbe Gonzalo Higuain, sarebbe un colpo che infiammerebbe il popolo viola, il ...

Icardi Juventus - novità nella trattativa : Kean e Higuain cambiano tutto : Icardi Juventus – Il club bianconero continua a lavorare per l’acquisto del centravanti argentino. Il numero 9 non rientra nei piani dell’Inter, Conte gli ha già dato il benservito e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il centravanti vorrebbe giocare nella Juventus, Wanda Nara nei giorni scorso, prima della partenza per il Giappone, sarebbe ?stata avvistata a Torino (non […] More

Sarri : “Higuain? Nel post Juve ha subito un trauma emotivo. Dipende tutto da lui” : Nella conferenza stampa di presentazione Maurizio Sarri ha risposto anche ad alcune domande su Gonzalo Higuain. “Il Pipa? È ragazzo a cui voglio molto bene, lo sapete tutti. Dipende da lui. Per quanto riguarda i giocatori che già sono in organico, voglio anche essere modesto. Qui c’è una serie di digerenti che li segue da anni e anche io devo ascoltare molto loro su quelli che conoscono meglio di me. Ascolterò e prenderemo la decisione insieme, ...