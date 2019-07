Pronti i concorsi alla Regione Siciliana | posto fisso per oltre 6 mila persone

direttasicilia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Tornano le assunzioniSicilia ed è corsa contro il tempo, prima delle ferie, per l’approvazione della legge che permetterà di aprire i bandi di concorso. L’Ars deve approvare due provvedimenti che sbloccherebbero subito 500 assunzioni e bisogna far presto per evitare che la macchina amministrativa si paralizzi Il piano triennale del fabbisogno prevede l’assunzione di seinuovi regionali entro il 2024. La proposta prevede che quest’anno sia assunto il 75 per cento dei dipendenti “semplici” andati in pensione l’anno scorso, con le porte di Palazzo d’Orléans che si aprirebbero per circa 500, mentre l’anno prossimo si potrà riempire l’85 per cento delle caselle lasciate libere dai pensionamenti 2019 e nel 2021 si potrà assumere un nuovo dipendente per ogni pensionato dell’anno prima. Quest’anno potrebbero celebrarsi iper il 30 per cento dei posti lasciati ...

