Mercedes-AMG CLA 45 - Arriva la Shooting Brake | 421 CV per la famiglia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Sulla scia della A45 e della CLA 45, ecco lafirmata AMG nelle sue versioni più performanti. Tutto come previsto. La CLA 45 per famiglie (505 litri di bagagliaio) si offre in due step di cavalleria (387 e 421 CV per la S) recando le stesse novità delle altre componenti della. Ossia, oltre a uno stile rivisto, il nuovo cambio a doppia frizione a otto rapporti Speedshift e la drift mode (di serie sulla S). Il perno del progetto resta, abbinato alla trazione integrale attiva 4Matic+, il motore-AMG da 2.0 litri, rivisitato ma identico nella sua essenza: attualmente è il quattro cilindri turbo costruito per la produzione in grande serie più potente al mondo. Sempre più truce. La cattiveria di questo modello si esprime anche nel look, caratterizzato dalla la mascherina del radiatore a lamelle verticali, dal cosiddetto shark nose, ma anche da una carrozzeria ...

