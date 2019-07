Il nuovo album dei Greta Van Fleet sarà qualcosa di diverso | il chitarrista | “Pronto

Il nuovo album di Biagio Antonacci tra richieste impossibile e divertimento sarà il “disco che verrà” : Il nuovo album di Biagio Antonacci sta per arrivare. A testimoniarlo è l'ultimo video dell'artista di Rozzano nel quale si diverte a fare delle richieste improbabili al suo chitarrista, come quella di provare un Fa Bemolle che non sia troppo molle. Biagio Antonacci ha quindi approfittato di una piccola pausa dal tour con Laura Pausini e tornare in studio per lavorare al suo album, che uscirà prossimamente e darà un seguito naturale a ...

Beyoncé ha svelato la tracklist del nuovo album “The Lion King : The Gift” : Presenti anche molte collaborazioni The post Beyoncé ha svelato la tracklist del nuovo album “The Lion King: The Gift” appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran : il nuovo album “No.6 Collaborations Project” è uscito! Non perderti il video di “Antisocial” con Travis Scott : WOW The post Ed Sheeran: il nuovo album “No.6 Collaborations Project” è uscito! Non perderti il video di “Antisocial” con Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran - nel nuovo album collaborazioni con 22 artisti : “Prima mi dicevo ‘vorrei lavorare con quelli’ - ora ce l’ho fatta” : FQ Magazine Francesco Sarcina, “la moglie lo lascia per il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio” Dimenticate le atmosfere rarefatte di “Perfect”, o i singoli dal successo planetario come “Lego House” o “Shape Of You”. Ed Sheeran stavolta ha deciso di giocare duro, sparigliare le carte in tavola e lo fa con il nuovo album ...

Dopo aver visto questo post di Rihanna sul nuovo album l’amerai ancora di più : A new meme is born The post Dopo aver visto questo post di Rihanna sul nuovo album l’amerai ancora di più appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo album di Niall Horan è in arrivo e allontana la reunion degli One Direction : Il nuovo album di Niall Horan potrebbe essere quasi pronto. Addirittura il secondo progetto discografico da solista dell'ex One Direction potrebbe arrivare già entro la fine del 2019, a due anni dalla pubblicazione dell'album d'esordio. Niall Horan su Twitter ha svelato di non essersi attenuto ad un genere particolare e di aver spaziato dando forma all'ispirazione del momento. Scrivere e sviluppare il sound è stata la cosa più bella per Niall ...

Niall Horan è tornato a parlare del nuovo album : ecco cosa dovrai aspettarti : ATTENZIONE The post Niall Horan è tornato a parlare del nuovo album: ecco cosa dovrai aspettarti appeared first on News Mtv Italia.

Già nel 2019 il nuovo album di Benji e Fede con un tour nel 2020 : Il nuovo album di Benji e Fede arriva alla fine del 2019. A rivelarlo è Benjamin Mascolo, che ha risposto alle Q&A di Instagram e spiegato del loro ritorno discografico in programma per la fine dell'anno, quindi abbastanza in anticipo rispetto ai pronostici. Il disco sarà pubblicato dopo Dove E Quando, singolo che hanno pensato per la rotazione radiofonica dell'estate 2019 e che sarà riversato nel prossimo lavoro che darà un seguito ...

Il nuovo album dei Lacuna Coil ha una data e un nome : Nei giorni scorsi la band aveva sparso indizi attraverso i canali social: ora con un total-black pubblicato in due riprese, ora con due lettere in alfabeto runico, ma nelle ultime ore il nuovo album dei Lacuna Coil ha finalmente raggiunto le coordinate che tutti attendevano. Il seguito ideale di Delirium (2016) si chiamerà Black Anima e sarà tra le nostre mani l'11 ottobre. Recentemente la frontwoman Cristina Scabbia aveva ...

J Balvin e Bad Bunny - ecco il nuovo album «Oasis» : J Balvin e Bad Bunny. Mettete insieme il global ambassador del reggaeton e il fenomeno della trap latina ... cosa ne può venire fuori? Un’estate da ballare, certamente, con un duo pericolosissimo (segnatevi, una su tutte, il singolo Qué Pretendes). Un po’ come fu quel Watch the Throne di Jay-Z & Kanye West o What a Time To Be Alive di Drake e Future. E un po’ come quella che J Balvin e Bad Bunny ci prospettano ...

Giordana Angi fa un annuncio importante sul suo nuovo album : Giordana Angi sul nuovo album: “Sono felice, il disco sta prendendo forma” Giordana Angi, nonostante il grandissimo successo ottenuto con il suo album intitolato Casa, non sta certo con le mani in mano a godersi questo momento. E infatti la giovane ex concorrente di Amici ha già fatto un annuncio che ha infiammato gli animi dei suoi tantissimi supporter. Di cosa si tratta? Giordana Angi, parlando con questi ultimi su instagram, si è ...

Dua Lipa sul nuovo album : “arriverà presto” : Can't wait! The post Dua Lipa sul nuovo album: “arriverà presto” appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo album di J-Ax arriva nel 2020 dopo il progetto con Fedez e i singoli in radio : Il nuovo album di J-Ax uscirà nel 2020. A rivelarlo è il rapper milanese a Rockol in occasione del Rock in Roma, nel quale ha tenuto un concerto nell'ambito della tournée che ha organizzato per i 25 anni di carriera con DJ Jad. La sua nuova prova discografica sarà rilasciata dopo Il Bello Di Essere Brutti, che ha pubblicato nel 2014, e dopo Comunisti Col Rolex, che invece ha composto con Fedez. Nei prossimi giorni, J-Ax tornerà anche in ...

Fedez - Emma - Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri nel nuovo album di Roberto Casalino : Nel nuovo album di Roberto Casalino ci saranno alcuni degli artisti italiani per i quali ha scritto negli scorsi anni. Fedez, Emma, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri faranno parte del nuovo progetto discografico di Casalino dal titolo Il Fabbricante di Ricordi. Anticipato dal singolo Diamante Lei e Luce Lui il nuovo album verrà rilasciato venerdì 13 settembre e sarà ricco di featuring. Includerà infatti duetti con alcuni degli interpreti più ...