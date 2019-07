Giulia Bongiorno | candidatura Ue in rampa di lancio Giorgetti bruciato dalla

Giulia Bongiorno - la legge Concretezza : "Finite le truffe tra i dipendenti statali - ora impronte digitali" : "Fino a oggi la facevano franca in troppi, adesso, con le impronte digitali e la videosorveglianza preveniamo il fenomeno". Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica amministrazione, commenta con l'agenzia Ansa l'entrata in vigore della legge Concretezza e si dice "felice di una legge che prevede la

Impronte digitali - Giulia Bongiorno : “Al via la legge Concretezza - stop ai furbetti assenteisti” : Da oggi entra in vigore la legge Concretezza, che contiene anche la stretta sui 'furbetti del cartellino': "Fino ad oggi, di fatto, la facevano franca in troppi; adesso, con le Impronte digitali e la videosorveglianza, preveniamo il fenomeno", ha commentato soddisfatta la ministra della Pa Giulia Bongiorno.

Italia-Cina - Nardella : “il sogno continua…” - messaggio anche da Giulia Bongiorno : “Queste ragazze sono davvero strepitose. Tenacia, intraprendenza, bravura. Un sogno rosa che puo’ e deve andare avanti! Forza ragazze!!!”. E’ questo il tweet del sindaco Dario Nardella che commenta così il successo dell’Italia al Mondiale femminile contro la Cina, 2-0 il risultato finale e partita che non è stata mai in discussione. Adesso i quarti di finale con l’obiettivo di arrivare il più lontano ...

Giulia Bongiorno vola direttamente a Palazzo Chigi. Indiscreto : prende il posto di Giancarlo Giorgetti : Hanno parlato di rimpasto durante il vertice a Palazzo Chigi Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Il nodo è la nomina di Giancarlo Giorgetti a commissario Ue. Se alla fine dovesse andare a Bruxelles, il suo posto di sottosegretario alla presidenza di Palazzo Chigi potrebbe andare a Giulia

Giulia Bongiorno a Gaia Tortora : "Il magistrato può uccidere una persona - e lei ne sa qualcosa" : "Il correntismo nella magistratura causa la patologia a cui stiamo assistendo, il magistrato è quello che condanna, che può uccidere una persona assolvendola dopo 10 anni". Il ministro Giulia Bongiorno, corresponsabile della Lega alla Giustizia, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, sottolinea l

Giulia Bongiorno - ok al Ddl Concretezza : ribaltone Pa. "Telecamere e impronte anti-furbetti del cartellino" : Una rovina per i dipendenti pubblici "furbetti", firmata Giulia Bongiorno. "Con l'approvazione in via definitiva del Ddl Concretezza - spiega il ministro per la Pubblica amministrazione - avremo nuovi e preziosi strumenti per garantire i migliori servizi per cittadini e imprese". Leggi anche: "Test

Giulia Bongiorno a Pietro Senaldi : "Test psicologico per i magistrati - equilibrio fondamentale" : Nel caos post-elettorale che agita il governo - per oggi sono attese le esternazioni del premier Conte sul futuro dell' esecutivo e sulle sue condizioni per continuare a guidarlo - c' è un ministro che continua imperturbabile il proprio lavoro, tenendosi a distanza debita dai giochi della politica.

Giulia Bongiorno : “I magistrati devono avere equilibrio - serve un test psicologico” : La senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, ha spiegato che secondo lei i magistrati dovrebbero essere sottoposti ad un "test psicoattitudinale", perché non basta studiare ma "sono indispensabili anche doti caratteriali di equilibrio e buon senso". Inoltre il ministro ha ribadito che a breve nascerà un nuovo corso di laurea in Pubblica amministrazione.

Giulia Bongiorno a Tagadà : "Scontro con il M5s estenuante - siamo nel momento peggiore del governo" : "Il momento peggiore per questo governo? Questo". Il ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, spiega come questo sia "un momento di grande soddisfazione per la Lega in cui Matteo Salvini raccoglie i risultati (un bel 34 per cento)" ma "a l

Giulia Bongiorno lancia il corso di laurea per entrare direttamente nella pubblica amministrazione : Il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, annuncia che a giugno dovrebbe essere pronto un disegno di legge che prevede l'introduzione di un corso di laurea per accedere direttamente alla pubblica amministrazione una volta terminati gli studi universitari: "Così facciamo entrare nella Pa gente di 25-26 anni".