Giro della Valle d’Aosta 2019 | al danese Madsen Hindsgaul il crono prologo inaugurale

(Di martedì 16 luglio 2019) 94 centesimi di secondo regalano la vittoria a Jacob(Nazionale) neldi Aosta, valido come prima tappa56esimod’Aosta. Il giovane talento, classe 2000, ha completato i 2.7 km, veloci e senza curve, in 3’17″36 alla media di 49.25 km/h, superando di neanche un secondo l’olandese Dan Hoole (SEG) all’arrivo con il tempo di 3’18″30. Una vittoria sul filo di lana arrivata in un alone di mistero visto che il successo è stato assegnato dopo un ricalcolo del tempo finale. In origine il vincitore era stato italiano Antonio Puppio (Kometa), finito poi terzo con il tempo di 3’18″82 dopo aver per alcuni istanti di attesa sognato la vittoria. Essendo la prima frazione la classifica generale riprende completamente quanto maturato neldi questo pomeriggio:...

