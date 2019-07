Arsenali sequestrati e saluto romano in tribunale | l’ombra del terrorismo nero in Italia

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) Ieri, mentre l’Antisequestrava ad alcuni militanti di Forza Nuova un arsenale di armi, tra cui un missile aria-aria, la seconda sezione penale di Roma si pronunciava su un altro fatto relativo al partito neofascista. Nel settembre 2017 alcuni suoi militanti impedirono a una famiglia italo-eritrea, assegnataria di un alloggio popolare al Trullo, l’ingresso nella loro nuova abitazione. Lo fecero ostacolando lo sgombero di chi occupava abusivamente quella casa, che avrebbe dovuto lasciare il posto alla nuova famiglia. E lanciando sampietrini e altri oggetti durante le fasi più concitate dell’operazione. “Tua moglie è nera, andate via, vi conviene: qui non vi facciamo vivere“, gridavano nei confronti dei nuovi inquilini. Ora Giuliano Castellino, leaderdi Forza Nuova e a capo di quelle violenze, è stato condannato a 4 anni, mentre per altri tre le condanne sono dai 4 ...

